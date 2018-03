जाह्नवी से अलविदा भी नहीं कह पाई श्री देवी और ... पूरा बॅालीवुड डूबा शोक में

बॅालीवुड इंडस्ट्री की हवा हवाई कल पूरी दुनिया से अलविदा कह गई। जाने उनके जीवन में अचानक ये कैसा मंजर आया कि उन्हें अपनी बड़ी बेटी जाह्नवी को आखिरी बार देखने तक का वक्त नहीं मिला और वो चल बसी। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा की वो दुबई में अपने परिवार संग खुशियां मनाने जाएंगी और लौटते वक्त यूं चुप हो जाएंगी।



आज श्री देवी की मौत की खबर ने मानो पूरे बॅालीवुड को हिला कर रख दिया है। हर कोई उनकी इस खबर को सुन शोक में डूब गया है। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा से लेकर सोहा अली खान तक सभी बडे सेलेब्स इस खबर पर शोक मना रहे हैं। तो आइए जानते हैं किस एक्टर ने उन्हें क्या कहकर अलविदा कहा।

I have no words. Condolences to everyone who loved #Sridevi . A dark day . RIP — PRIYANKA (@priyankachopra) February 24, 2018

Ye Lamhe , ye pal hum har pal yaad karenge.. ye mausam chale gaye toh hum fariyad karenge.. #RIPSridevi — PRIYANKA (@priyankachopra) February 24, 2018

May God bless her soul and give strength to her family. Gone too soon. She will always be remembered as a legendary actress with unmatched talent. #RIPSridevi — Ayushmann Khurrana (@ayushmannk) February 25, 2018

I am shocked . I have no words. My condolences to the family , friends and fans of cinemas darling ... Sridevi ji .. #RIPSridevi — Anushka Sharma (@AnushkaSharma) February 24, 2018

Oh man!The screen is blurry. Gutted! Was so excited after Mom and English Vinglish,that we’d see more of her.Childhood,love,inspiration. Gone too soon... legend. Exceptional talent. #RIPSridevi 💔this loss feels personal. — TheRichaChadha (@RichaChadha) February 24, 2018

For MOM she deserved all the awards. No one today is a patch on her talent and craft. Gutted. #RIPSridevi — TheRichaChadha (@RichaChadha) February 24, 2018

I m shattered and how by hearing that my fav actress from childhood who I always loved , adored N got inspired #sridevi is no more 😭😥this news has shaken me deeply! I can't believe ! She left us too soon why why why !?😫 #RIPSriDevi SAD ☹️ pic.twitter.com/bvdyGI87vo — RAAI LAXMI (@iamlakshmirai) February 24, 2018

Compelled at this unfortunate hour to be reminded of the age old idiom - चार दिन की चाँदनी, फिर अँधेरी रात ... numb at this grave untimely loss. There never was, nor will there ever be anyone quite like you. What a profoundly sad night. #TheOriginalEverything #RIPSridevi pic.twitter.com/tH04Rgzj7C — Nimrat Kaur (@NimratOfficial) February 24, 2018

Shocked, disturbed and deeply saddened to hear of Sridevi ji’s demise... she was too young, too full of life. My heartfelt condolences to the family and strength to get through this unimaginably difficult time. #RIPSridevi — Soha Ali Khan (@sakpataudi) February 25, 2018

Life is so fragile & unpredictable ! You will always live in our hearts forever . #RIPSridevi #Chandani pic.twitter.com/mQl7ou8eze — Preity zinta (@realpreityzinta) February 24, 2018

बता दें 54 वर्षीय अदाकारा हाल में अपने पति बोनी कपूर और छोटी बेटी खुशी कपूर के साथ एक शादी में शरीक होने दुबई गई हुई थी। वहां उनकी अचानक हार्ट अटैक आने के कारण मृत्यू हो गई। दुख की बात ये है कि वे अपने आखिरी वक्त में भी बड़ी बेटी जाह्नवी से नहीं मिल पाईं।

जानकारी के लिए बता दें श्री देवी को ये हार्ट अटैक रात तकरीबन 11-11:30 के करीब आया था। हालाकि श्री देवी एकदम स्वस्थ थी और उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी नही थी।

इसके अलावा कहा उनकी मौत की खबर से ही मानों उनके फैन्स की भीड़ उनके घर के बाहर खड़ी है। फिल्मी जगत की हस्तियों का उनके घर पहुंचने का सिलसिला चालू हो गया है। मुंबई स्थित श्रीदेवी के घर पर उनके रिश्तेदार और नजदीकी पहुंचने लगे हैं। जहां अभी श्रीदेवी की बड़ी बेटी जाह्नवी कपूर मौजूद हैं।

खेर अब तो भगवान से ये ही उम्मीद है कि श्रीदेवी की आत्मा को शांति मिले और भगवान उनके परिवार को इस दुख भरी घड़ी से निकलने की शांति प्रदान करें।