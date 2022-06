किसी ने स्माइल तो किसी न हिप्स का कराया बीमा, जानें किसने किस बॉडी पार्ट का ले रखा है कॉपीराइट

हम सबका कोई न कोई पसंदीदा एक्टर होता है, जिनके बारे में अधिक से अधिक जानना चाहते हैं। इन सितारों के लाखों में दीवाने होते हैं। कोई इनकी स्माइल का तो कोई इनकी एक्टिंग का कायल होता है, लेकिन कभी-कभी सितारे इन्हीं चीजों को लेकर अधिक पजेसिव हो जाते हैं, जिसके चलते इन्हें महफूज रखने के लिए कुछ भी करते हैं।

आज हम आपको उन हस्तियों के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपने शरीर के तमाम अंगों का बीमा करा रखा है या कॉपीराइट कराया है। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में।



अमिताभ बच्चन-

अमिताभ बच्चन को उनकी बेहतरीन एक्टिंग के लिए तो जाना ही जाता है साथ ही उनकी भारी आवाज को भी काफी पसंद किया जाता है। यूं कह सकते हैं एक तरह से उनकी आवाज भी उनकी पहचान है। हर कोई उनकी दमदार आवाज का मुरीद है। उन्होंने अपनी आवाज का कॉपीराइट करवाया हुआ है।

bollywood celebrities who copyright and insured their body parts