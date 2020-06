पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर बॉलीवुड सेलेब्स का छलका आक्रोश

पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर बॉलीवुड सेलेब्स का आक्रोश छलकने लगा है। क्योंकि वैसे ही लोग लॉकडाउन के चलते आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। ऊपर से लगातार बढ़ते दामों के चलते आमजन की तो कमर टूटी गई है। ऐसे में बॉलीवुड सेलेब्स भी बे-लगाम होते दामों से त्रस्त हो चुके हैं।

-रिचा चड्ढा

बॉलीवुड अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने बे-लगाम हो रहे पेट्रोल डीजल के दामों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने एक शब्द में अपनी बात कह दी, उन्होंने ट्विटर पर लिखा है। "लूट है"...

-अनुभव सिंहा

थप्पड़' मुल्क और आर्टिकल 15 जैसी कई फिल्में दे चुके डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने सरकार पर व्यंग्य कसते हुए लिखा है। "डीजल की जींस भी काफी महंगी होती है, उस पर तो कोई सवाल नहीं उठाता।

-नुसरत जहां

अभिनेत्री व तृणमूल कांग्रेस सांसद नुसरत जहां ने लिखा है। "डीजल की कीमतें इस समय भारत में अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर है, इससे किसानों के संकट में भारी इजाफा होगा, नरेंद्र मोदीजी, लगता है आपके पास अर्थव्यवस्था को खत्म करने का पूरा सामान मौजूद है, या फिर आपके पास देश के लोगों के लिए और भी चुनौतियां हैं।

-सिंगर शान

सिंगर शान ने बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम पर ट्वीट करते हुए लिखा है। "पिछले महीने केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 10 और 13 रुपए की एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी। डीजल लगभग 80 रुपए लीटर हो चुका है। पहले से ही बेहाल अर्थव्यवस्था के लिए यह ओर दर्द देने जैसा है । उम्मीद करता हूं कि सरकार का यह फैसला अस्थाई हो।

With diesel prices being at an all-time high in India,farmers' distress is going to increase aggressively! @narendramodi ji looks like you have all the ingredients in place to kill the economy completely or do you have more challenges in your kitty for us?https://t.co/FACTeSq8wY