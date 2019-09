सरकार के इस फैसले से गुस्साए बॉलीवुड सेलेब्स, उतरे विरोध में, पीएम मोदी को ट्वीट कर लिखी ऐसी बातें

बॉलीवुड सेलेब्स ने मेट्रो यार्ड के निर्माण के लिए मुंबई के आरे वन में 2700 से अधिक पेड़ों को काटने के फैसले का विरोध किया है। रविवार को विरोध प्रदर्शन भी किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर भी शामिल हुईं। उन्होंने बृहन्मुंबई महानगरपालिका के वृक्ष प्राधिकरण के फैसले को ‘बेतुका’ बताया। कई अन्य सेलेब्स ने भी टि्वटर पर सरकार से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने और उसे पलटने के लिए कहा।

प्रमुख हरित वन क्षेत्र

बीएमसी के वृक्ष प्राधिकरण ने उपनगर गोरेगांव से जुड़ी आरे कॉलोनी में मेट्रो यार्ड का निर्माण करने के लिए 2,700 से अधिक पेड़ों को काटने की मंजूरी दे दी। बता दें कि आरे वन को शहर का प्रमुख हरित क्षेत्र माना जाता है। प्रदर्शन के तहत लोगों ने आरे वन में रविवार सुबह मानव श्रृंखला बनाई।

श्रद्धा कपूर ने कहा- हैरान हूं

श्रद्धा कपूर ने कहा कि वह पेड़ काटने की ‘हैरान’ करने वाली अनुमति देने को लेकर शिकायत दर्ज कराने के वास्ते प्रदर्शन में शामिल हुईं और उन्हें उम्मीद है कि यह फैसला पलटेगा। बता दें कि श्रद्धा अकेली बॉलीवुड हस्ती नहीं हैं, जिन्होंने इस फैसले पर विरोध दर्ज कराया है।

Dear sir @narendramodi as brought 2 your notice earlier..the frontline forest personnel work in great danger and in remote locations the protect our heritage and Mother Earth .. should they not be given the respect & privileges like other uniformed personnel protecting #India 🙏🏽 https://t.co/fCawhpos9F