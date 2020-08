बेरूत ब्लास्ट से बॉलीवुड सेलेब्स का दिल दहला, पीड़ितों के लिए की प्रार्थना.....

लेबनान की राजधानी बेरुत में मंगलवार को एक बड़ा हादसा हुआ है। एक बंदरगाह पर करीब 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट का विस्फोट हुआ। इस घटना में करीब 4 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई है। वहीं ढाई हजार से अधिक लोग घायल हो गए हैं। इस दुखद घटना ने बॉलीवुड सेलेब्स का दिल दहला दिया है। उन्होंने पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त कर उनके लिए प्रार्थना की है।

अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर लिखा है। "यह भयावह है, खतरनाक, इस विस्फोट के हर पीड़ितों को मेरा प्यार और प्रार्थनाएं।" एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने लिखा- "भयावह और दिल दहला देने वाला, सोच भी नहीं सकती की बेरुत की सड़कों पर क्या दर्द और तबाही मची होगी।" अभिनेता फरहान अख्तर ने लिखा- "जब आपका दिमाग जो भी आपकी आंखों ने देखा उस पर यकीन नहीं करना चाहे, बेरुत और वहां के लोग मेरी सोच में है" सिंगर यो यो हनी सिंह ने लिखा- "बेरुत में जो भी हुआ, उसे देखकर दिल दहल गया है, इस विस्फोट के पीड़ित लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं।" इसी के साथ निमरत कौर, भूमि पेडणेकर, आयशा टाकिया, मोनी राय, सेलिना जेटली सहित तमाम बॉलीवुड सेलेब्स ने इस दिल दहला देने वाली घटना से पीड़ित हुए लोगों के लिए प्रार्थना करते हुए अपनी संवेदना व्यक्त की है। वहीं लेबनान के राष्ट्रपति ने बेरूत में 2 सप्ताह के लिए इमरजेंसी लागू की है।

When your mind does not want to believe what your eyes have just seen. #Beirut and it’s people in my thoughts .. 💔