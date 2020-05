इंटरनेशनल नर्स डे: कोरोनावायरस की जंग में जूझ रही नर्सों के जज्बे को बॉलीवुड सेलेब्स ने किया सलाम, वायरल हुआ ट्वीट

नई दिल्ली। आज पूरी दुनिया कोरोनावायरस से लंबी लड़ाई लड़ रही है, और इस लड़ाई में सबसे बड़ा योगदान पुलिस कर्मी से लेकर डॉक्टर नर्स के साथ पूरे मेडिकल स्टाफ का है। सफेद ड्रेस में एक सिस्टर के नाम से पहचानी जाने वाली नर्सेस आज इन लोगों के लिए फरिश्ता बनी हुई हैं। जो दिनरात नि:स्वार्थ सेवा करके हजारों लोगों की जान बचा रही हैं। आज का दिन इन नर्सों के लिए समर्पित है। आज का दिन इंटरनेशल नर्स-डे के रूप में मनाया जाता है। और एक बार फिर कोरोना वायरस के चलते नर्सों नें अपनी अहम भूमिका को निभाते आज के दिन को इतिहास में स्वर्ण अक्षरो से लिख दिया है, जिसे हमेशा याद किया जाएगा। बॉलीवुड सितारों ने भी उनके कार्यों और उनके जज्बे को सलाम किया है। अमिताभ बच्चन, काजोल और संजय दत्त से लेकर कई स्टार्स ने नर्सों को इस दिवस की शुभकामनाएं दीं।

अभिषेक बच्चन

नर्स डे के स खास मौके पर अभिषेक बच्चन ने ट्वीट कर नर्स को बताया असली हीरो ।

Behind that mask is a hero, who is saving the world in silence. Thank you to all those heroes, thank you to the nurses. #InternationalNursesDay

काजोल

एक्ट्रेस काजोल ने अपने ट्वीट पर कही ये बड़ी बात , मास्क के पीछे असली हीरो हैं। मैं इन हीरो का शुक्रिया करती हूं।

So many lives have been saved because of the selfless work that our nurses and the healthcare professionals are doing. Can't thank them enough for putting their lives at risk to save the lives of others. #InternationalNursesDay