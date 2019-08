पीएम मोदी के 'फिट इंडिया मूवमेंट' कैंपेन में बॉलीवुड ने भरा जोश, सेलेब्स ने शेयर किए वीडियो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार से फिट इंडिया अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का मकसद लोगों में अपनी सेहत और फिटनेस के प्रति जागरूकता लाना है। फिट इंडिया मूवमेंट को लेकर देशभर में तैयारी चल रही है। कैंपेन को लेकर बॉलीवुड स्टार्स भी बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया है। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी, पायल रोहतगी और करण जौहर सहित बॉलीवुड सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

In today's fast-paced life, being fit is as important as breathing. So, I urge you all to join me in our Hon'ble Prime Minister, @PMOIndia‘s initiative, the ‘Fit India’ campaign. Pledge to make fitness a way of life today.@KirenRijiju @Media_SAI #SwasthRahoMastRaho #FitIndia pic.twitter.com/a1xB682c08