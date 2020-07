हनीमून मनाने पहुंची Rakhi Sawant की तस्वीरें हुईं वायरल, Photo में दिखाई दी पति की झलक

नई दिल्ली। बॉलीवुड में ड्रामा क्वीन ( Bollywood darma queen ) के नाम से फेमस राखी सावंत ( Rakhi Swant ) आये दिन किसी न किसी वजह से मीडिया की सुर्ख़ियों में बनी रहती हैं। फिल्मों में काम किए बिना राखी बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं कि कैसे उन्हें चर्चाओं में बने रहना है। यह वजह है कि पब्लिसिटी ( Rakhi Sawant publicity ) पाने के लिए राखी ऐसे-ऐसे कारनामे कर जाती हैं जिसके बारे में एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता। वहीं कुछ समय पहले रखी ने बताया था कि उन्होंने मुंबई के जे डब्लू मैरियट ( J W Marriott ) में एक NRI से शादी कर ली है। लेकिन शादी के इतने दिनों बाद भी उन्होंने अभी तक अपने पति का खुलासा नहीं किया है। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया ( Social Media ) पर उनकी कुछ तस्वीरें जोरों से वायरल हो रही हैं। जिसमें राखी लाल रंग के जोड़े में नज़र आ रही हैं। इन तस्वीरों में उनके साथ एक शख्स भी नज़र आ रहा है।

दरअसल, हाल ही में राखी ने अपने हनीमून ( Rakhi sawant sahred honeymoon photo ) की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। जिसमें वह हाथों में लाल चूड़ा, मांग सिंदूर, हाथों में मेंहदी लगाए और लाल शॉट ड्रेस में नज़र आ रही हैं। बड़े ही दिलचस्प अंदाज में फोटोशूट ( Rakhi Honeymoon photos ) करा रहीं राखी ने जो हनीमून की तस्वीरें शेयर की हैं उसमें उन्होंने सनग्लासेज ( Rakhi Wearing glasses ) पहन रखे हैं और अगर आप तस्वीर को पास देखेंगे तो आपको उनके चश्मे में उनके पति ( Her husband is seen in glasses ) की झलक दिखाई देगी। अब इस तस्वीर को देख ऐसा माना जा रहा है चश्मे में दिखा रहा इंसान ही राखी के पति हैं। जानकारी के लिए बता दें राखी और रितेश ( Rakhi husnband Ritesh ) ने इस शादी को सबसे छुपकर की है।

वैसे आपको बता दें शादी के कुछ समय पहले राखी ने मीडिया के सामने दीपक कलाल ( Deepak kalal ) के साथ शादी करने की बात भी कही थी। साथ दोनों ने अपने अफेयर ( Rakhi Deepak Affair ) को लेकर खूब ड्रामा किया था। इतना ही नहीं दोनों ने मिलकर अपनी शादी की डेट भी अनाउंस ( Rakhi and deepak announced marriage date) की थी लेकिन बाद में पता चला कि ये सब महज ड्रामा था और पब्लिक अटेंशन ( darma for public attention ) के लिए दोनों ने ऐसा किया था। राखी आये दिन कुछ न कुछ नया ड्रामा करके लोगों को चौंका देती हैं। ऐसे में हाल ही में हुई उनकी शादी भी लोगों को ड्रामा लग रही थी.