शाहरुख खान ने की एक साथ कई लोगों की मदद, बॉलीवुड डायरेक्टर राहुल ढोलकिया बोले- बहुत उदार और वास्तविक

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) के खिलाफ जंग में बॉलीवुड से कई सेलेब्स ने पीएम केयर्स फंड में सहायता राशि देने का ऐलान किया। लेकिन ऐसे में अगर किसी का नाम सामने नहीं आया तो लोगों ने सोशल मीडिया पर उनकी जमकर क्लास लगाई। उनमें से एक थे एक्टर शाहरुख खान (Shahrukh Khan)। ट्रोलर्स बार-बार निशाना साध रहे थे कि अब शाहरुख खान कहां हैं? इस वक्त वो चुप क्यों हैं? उसके बाद बृहस्पतिवार को किंग खान ने एक साथ कई लोगों की मदद करने का ऐलान किया। उनके इस कदम की बॉलीवुड डायरेक्टर राहुल ढोलकिया ने जमकर तारीफ की।

What a wonderful gesture - so many organizations coming together is the right thing to do. Very generous and Genuine - as always.