गिरफ्तारी के बाद दो धड़ों में बंटा बॉलीवुड, टीशर्ट पर छपा मैसेज वायरल, सेलेब्स ने किया शेयर

अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मंगलवार शाम को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है। रिया की गिरफ़्तारी नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत हुई। अभिनेत्री मंगलवार रात को एनसीबी के लॉकअप में रहीं। बुधवार सुबह उन्हें भायकला जेल में शिफ्ट किया गया। रिया की गिरफ्तारी को लेकर बॉलीवुड दो धड़ों में बंट गया है। वहीं एक गुट इसे गलत मान रहा है और रिया के साथ न्याय की मांग कर रहे हैं। कुछ सेलेब्स ने रिया को सपोर्ट करते हुए एक संदेश सोशल मीडिया पर शेयर किया। गिरफ्तारी के वक्त रिया ने जो टीशर्ट पहन रखी थी, यह मैसेज उस पर लिखा था। अभिनेत्री की गिरफ्तारी के बाद यह संदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।



सोशल मीडिया पर चलाया कैंपेन

गिरफ्तारी के वक्त रिया ने नीले रंग की टीशर्ट पहन रखी थी। उस पर लिखा था,'Roses Are Red, Violets Are Blue. Let's Smash The Patriarchy, Me And You' अभिनेत्री के अरेस्ट होने के बाद सेलेब्स ने यही मैसेज अपनी पोस्ट में शेयर किया। शबाना आज़मी, फरहान अख़्तर, अनुराग कश्यप, दीया मिर्ज़ा, विद्या बालन, राधिका मदान, सीमा ख़ान, महीप कपूर, हुमा कुरैशी, मृणाल ठाकुर, श्वेता बच्चन, रीमा कागती समेत कई सेलेब्स ने रिया की शर्ट पर छपे मैसेज को शेयर करके एक्ट्रेस के प्रति अपना सपोर्ट जाहिर किया। सोनम कपूर ने वॉल्टर कर्न की पंक्ति लिखी- हर कोई विच हंट पसंद करता है, जब तक कि हंट की जाने वाली विच किसी और की है।

अंकिता लोखंडे ने कहा—न्याय हुआ

वहीं अभिनेत्री अंकिता लोखंडे ने कहा,'न्याय हुआ। कुछ भी भाग्य से नहीं होता। आप अपने कर्मों से अपनी नियति रचते हैं। यही कर्म है।' सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह ने रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद लिखा,'ईश्वर हमारे साथ है। अभिनेता शेखर सुमन ने कहा,'आप जैसा बोयेंगे , वैसा काटेंगे।' भाजपा नेता और गायक मनोज तिवारी ने भी ऐसी ही प्रतिक्रिया दी है।

रिया संग काम करने की इच्छा जताई

डायरेक्टर निखिल द्विवेदी ने रिया के कई ट्वीट किए। एक ट्वीट में उन्होंने अभिनेत्री संग काम करने की भी इच्छा जताई है। निखिल ने लिखा,'रिया, मैं तुम्हें नहीं जानता। मुझे नहीं पता तुम किस तरह की इंसान हो। शायद तुम उतनी बुरी हो जितना तुम्हें दिखाया जा रहा है, शायद नहीं हो। मैं जो जानता हूं वो ये कि तुम्हारे लिए जो भी चल रहा वो अनफेयर और गैरकानूनी है। ऐसा नहीं जैसा कि एक सभ्य देश व्यवहार करता है। जब ये सब खत्म हो जाएगा हम तुम्हारे साथ काम करना चाहेंगे।'