निर्माता ने पूछा- ऐसे मूवी सीन्स बताएं जिसमें किरदार की मौत पर आप आंसू नहीं रोक पाए, लोगों गिनाए ये सीन

मुंबई। फिल्मों में दिखाए जाने वाले दृश्यों पर दर्शक अपनी-अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। कुछ सीन्स की चर्चा भी होती है। ऐसे कई सीन्स होते हैं जिनमें आप इमोशनल हो जाते हैं या कुछ सीन्स देख आप हंस-हंस कर लोटपोट हो जाते हैं। इसी तर्ज पर निर्माता विवेक रंजन अग्निहोत्री ने लोगों से पूछा कि वे ऐसे मूवी सीन्स बताएं जिनमें किसी किरदार की मौत हुई हो और उनको सच में रोना आ गया हो। इस पर लोगों ने खूब प्रतिक्रियाएं दीं।

विवेक ने लोगों से सोशल मीडिया पर कहा,' मेरे लिए 'आनंद' मूवी में राजेश खन्ना और 'शोले' मूवी में अमिताभ बच्चन का मेरा ऐसे मौत के सीन थे जिससे असल में रोना आ गया था। आप भी ऐसे सीन बताएं जिसने आपको सच में रूलाया हो।

इस पर लोगों ने भी अपनी-अपनी पसंद के ऐसे सीन बताए जिसने उनको रूला दिया। एक यूजर ने बताया कि उन्हें ऋषिकेश मुखर्जी की मूवी 'सत्यकाम' में धर्मेन्द्र के किरदार के मर जाने पर दुख हुआ। एक ईमानदार आदमी का बहुत ही दुखद अतं हुआ।

For me Rajesh Khanna in Anand. And Amitabh Bachchan in Sholay.



Share ‘death scenes’ which made you cry for real. pic.twitter.com/kJqSFmFnDt