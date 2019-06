View this post on Instagram

🎥Мені подобаються різні жанри фільмів🎞️. Але сьогодні згадала саме цей фільм - 💛 Вір і Зара / Veer-Zaara💛- індійський фільм, що вийшов на екрани в 2004 році. У головних ролях - Шахрукх Кхан (Вір), Пріті Зінта (Зара), Рані Мукерджі (адвокат). Режисер - Яш Чопра. ⠀ Цей фільм став лідером👍 індійського кінопрокату в 2004 році. "Вір і Зара" - історія кохання😍, якій не страшні ні час, ні відстань. Офіцер Вір зустрічає під час одного із завдань пакистанську дівчину Зару, що приїхала в Індію поховати прах своєї няні. Вір відразу розуміє, що це любов 😍на все життя. Перед розлукою, з гіркотою дізнавшись, що у Зари вже є наречений в Пакистані, Вір говорить своїй коханій: "Я знаю, що Ви належите іншому і між нами нічого не було і ніколи не буде, але якщо коли-небудь або де-небудь Вам знадобиться допомога друга, пам'ятайте, що по той бік кордону є людина, яка віддасть своє життя за Вас ". Незабаром Віру доводиться згадати про свою обіцянку ... А якій фільм 📽️ вам згадується ?? ?? #індійськийфільм #улюбленийфільм❤️ #рекомендую #veerzaara