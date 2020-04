पीएम द्वारा लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा पर बॉलीवुड प्रोड्यूसर तनुज गर्ग बोले- बचकाने टास्क से बच गए

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) के संक्रमण से बचने के लिए सरकार ने देशभर में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन की घोषणा की थी। ऐसे में आज इसके समाप्ति का दिन था। लेकिन पीएम मोदी (PM Narendra Modi) ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने की घोषणा की है। ऐसे में उनकी इस घोषणा के बाद बॉलीवुड सितारों के रिएक्शन आना शुरु हो गए हैं। बॉलीवुड प्रोड्यूसर तनुज गर्ग (Tanuj Garg) ने एक ट्वीट के जरिए पीएम मोदी पर निशाना साधा है।

Predictably, no addressing of the widespread economic destruction. Just the usual lies, philosophies, instructions and sermonizing. Mercifully, we got spared those infantile tasks.