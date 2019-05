भड़के बॉलीवुड स्टार्स ने विवेक ओबेरॉय की लगाई क्लॉस, मीम को बताया 'पीएम मोदी' को प्रमोट करने का प्रोपेगेंडा

एक्टर विवेक ओबोरॉय अपने एक ट्वीट के चलते विवादों में आ गए हैं। हाल में उन्होंने ऐश्वर्या रॉय बच्चन से जुड़ा एक मीम शेयर किया। इस मीम को लेकर काफी विवाद हुआ। फिल्म जगत से जुड़े कई सेलेब्स जैसे अमिताभ बच्चन से लेकर सोनम कपूर ने इस ट्वीट की आलोचना की हैं। वहीं कुछ और सेलेब्स भी हैं जो इस पोस्ट को लेकर खरी-खोटी सुना रहे हैं।

उर्मिला मांतोडकर- विवेक ओबेरॉय ने इस तरह का अपमानजनक पोस्ट शेयर कर बेहद ही बुरा व्यवहार किया है। अगर उस औरत और बच्ची से माफी नहीं मांग सकते तो कम से कम अपनी पोस्ट तो डिलीट

कर दीजिए।

Very disgraceful and in extreme bad taste of #VivekOberoi to put up such a disrespectful post. At least show the decency to pull off the post if not apologise to the lady and her little girl. — Urmila Matondkar (@OfficialUrmila) May 20, 2019

मधुर भंडारकर- प्रिय विवेक ओबेरॉय, मैंने कभी आपसे इस तरह के पोस्ट की उम्मीद नहीं की थी। ट्रोलर्स तो किसी मीम्स बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन एक जिम्मेदार सेलिब्रेटी होने के नाते आपको किसी की छवि को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए। आप से निवेदन करता हूं कि इस पोस्ट को डिलीट करे दें और माफी मांगे।

Dear @vivekoberoi, never expected such tweet from u. The trolls may go to any extent and make memes but u as a responsible celebrity should be careful of hurting anyone's dignity. Would request u to apologize and delete the tweet. https://t.co/lfJgWiWphF — Madhur Bhandarkar (@imbhandarkar) May 20, 2019

अशोक पंडित- प्रिय विवेक ओबेरॉय, यह पूरी तरह से अपमानजनक है। इस तरह के घटिया पोस्ट को आप क्रिएटिव पोस्ट कैसे कह सकते हैं। आप जैसे संस्कारी शख्स से ऐसी उम्मीद नहीं थी।

Dear @vivekoberoi, this is absolutely distasteful on so many levels. How can U call this cheap remark ‘creative’ in any way? Didn’t expect this from an otherwise cultured person like U. https://t.co/fGjAOD2KJV — Ashoke Pandit (@ashokepandit) May 20, 2019

करणवीर बोहर- मैं आपके सेन्स ऑफ ह्रूमर पर आश्चर्यचकित हूं। आखिरकर आपको यह किसी भी तरह से फनी कैसे लगता है। कृपया महिलाओं,बच्चों और बुजुर्गों के प्रति कुछ रिस्पेक्ट रखें। फिल्म को प्रमोट करने का यह तरीका सही नहीं है।

I'm astonished at your sense of humour @vivekoberoi how can u find this anywhere close to funny,

Pls have some respect for women,kids and your seniors?

P.S. Not a smart way to promote your film 👎 pic.twitter.com/PRdC8SWxa2 — Karanvir Bohra (@KVBohra) May 20, 2019

Disgusting and classless. https://t.co/GUB7K6dAY8 — Sonam K Ahuja (@sonamakapoor) May 20, 2019

T 3170 - Correction :

Social मीडिया पर सोच समझ कर ज़िक्र करो , ए दोस्त

कहीं सामाजिक ऐतबार से ग़ैर मुनासिब ना हो !! ~ ab rj 🤨



Translate Tweet — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) May 20, 2019

हालांकि कंगना की बहन रंगोली ने विवेक को नोटिस भेजने पर महिला आयोग की आलोचन की है।

रंगोली ने ट्वीट कर लिखा, 'इंडिया मी टू और महिला आयोग भारत में फेमिनिज्म की मौत के लिए जिम्मेदार हैं। आरोपी हर जगह काम कर रहे हैं और खुलेआम घूम रहे हैं। अंधराष्ट्रीयता और लिंग_ पक्षपात सरेआम दिखाया गया और यहां एक स्टूपिड जोक के लिए ये कीडे की तरह घूम रहे हैं जैसे किसी को फर्क पड़ता है। यह शर्मनाक है NCWI' रंगोली ने आगे लिखा, 'मैं कभी नहीं भूलूंगी कि कैसे एक बड़े स्टार के खिलाफ इन्होंने कंगना की शिकायत लिखने से इंकार कर दिया था। जब कई रेप और हैरासमेंट के केसों पर ध्यान नहीं दिया गया है वहीं ये बचकाने जोक पर लड़ने के लिए आए हैं।' रंगोली ने आगे लिखा कि अंधराष्ट्रीवादी पुरुषों से ज्यादा खतरनाक वो महिलाएं हैं जो महिलाओं से ही नफरत करती हैं। भेड़ की खाल में भेड़िये... जलने वाली महिलाएं जिन्हें दूसरी महिलाओं से केवल इसलिए परेशानी होती है क्योंकि वो भी महिलाएं हैं। समय आ गया है कि सतर्क रहते हुए ऐसे कीडों का पता लगाकर उनकी सच्चाई सामने लाई जाए।

I will never forget how they refused to take Kangana’s complaint against a big star, but come to fight for these childish jokes when so many rape and harassment cases are lying unaddressed #Shame — Rangoli Chandel (@Rangoli_A) May 20, 2019