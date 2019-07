इंग्लैंड के विश्व कप विजेता बनने के बावजूद बॉलीवुड बता रहा इस टीम को WINNER

लंबे समय से पुरी दुनिया में क्रिकेट वर्ल्ड कप को लेकर लोगों में पागलपन देखने को मिला। भले ही भारत सेमीफाइनल से बाहर हो चुकी थी, फिर भी देश में लोगों ने बड़े चाव से इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड का फाइनल देखा। दिलचस्प मुकाबले में इंग्लैंड ने जीत दर्ज की और पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बने। इस मौके पर बॉलीवुड से लेकर टीवी जगत के सितारों ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया साझा की।

T 3226 -There have been far too many PLUCKY losers in the World of Sport the past few days .. well played India .. well played New Zealand .. well played Federer .. 👏👏👏👏👏👏👏👏👏 — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) July 14, 2019

अमिताभ बच्चन

अमिताभ बच्चन ने इंग्लैंड-न्यूजीलैंड मैच के साथ विंबलडन पर अपना रिएक्शन देते हुए लिखा, 'पिछले दिनों स्पोर्ट की दुनिया में हारने वाले कुछ हिम्मती लोग थे....भारत ने अच्छा खेला...न्यूजीलैंड ने अच्छा खेला...फेडरर ने अच्छा खेला।'

What an epic final! Amazing cricket from both sides, intense crazy,mad ,emotional 👋😄what a high! #ICCCricketWorldCup2019 #EnglandvsNewzealand — Sidharth Malhotra (@SidMalhotra) July 14, 2019

सिद्धार्थ मल्होत्रा

सिद्धार्थ मल्होत्रा ने इस मैच को जबरदस्त बताया। उन्होंने लिखा है 'क्या ऐतिहासिक फाइनल था! दोनों साइड से बेहतरीन क्रिकेट, बेहद गंभीर, क्रेजी, पागल और भावुक'।

Cricket at its best - Epic #WorldCupFinals - Congratulations @englandcricket the Champions of world cricket. My heart goes out to @BLACKCAPS - they were so so good- for me they are the uncrowned champs of #WorldCup2019 — Riteish Deshmukh (@Riteishd) July 14, 2019

रितेश देशमुख

रितेश देशमुख ने इंग्लैंड को बधाई देते हुए लिखा, 'क्रिकेट अपने चरम पर- ऐतिहासिक! बधाई @इंग्लैंड वर्ल्ड क्रिकेट के चैंपियन. मेरे दिल ऐसे निकलता है @BLACKCAPS - वे बहुत बहुत अच्छे थे- मेरे लिए वे बिना ताज पहने हुए चैंप हैं।'

England is a winner because of stupid fuckin rules.. New Zealand is a true winner — Anurag Kashyap (@anuragkashyap72) July 14, 2019

अनुराग कश्यप

डायरेक्टर अनुराम कश्यप इंग्लैंड की जीत से खुश नहीं नजर आए। उन्होंने लिखा है 'बेतुके नियमों की वजह से इंग्लैंड विनर बन गया। न्यूजीलैंड असली विनर है।'

Oh couldnt agree more!!Seriously man....NZ all the way for me ...They so deserved it...The most ridiculous rules..England only taking the cup,NZ ur the real winners for me...Though what a befitting final.#WC2019 https://t.co/yJMnnK6Q2U — Surveen (@SurveenChawla) July 14, 2019

सुरवीन चावला

एक्ट्रेस सुरवीन चावला भी अनुराग का सपोर्ट करती नजर आईं. उन्होंने अनुराग के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा है 'मैं इससे सहमत नहीं हूं. सच में! न्यूजीलैंड ही अब तक मेरे लिए है. वे इसके हकदार थे. बेकार के नियम...इंग्लैंड बस कप लेकर जा रहा है. न्यूजीलैंड आप सच्चे विजेता हो मेरे लिए...वैसे क्या जबरदस्त फाइनल था.'

England won the World Cup and New Zealand won our hearts ❤️ what a memorable match both the sides have given us 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 #ICCWC2019 — taapsee pannu (@taapsee) July 14, 2019

तापसी पन्नू

एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने भी इंग्लैंड की जीत पर अपना रिएक्शन दिया है. उन्होंने लिखा है 'इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप जीता और न्यूजीलैंड ने दिल. दोनों साइड्स ने हमें क्या यादगार मैच दिया है.'

CRICKET IS THE WINNER in this #WorldCupFinal2019. What an unbelievable match!!! Congratulations England. Amazing Victory!! And #NewZealand is a team of Heroes. Jai Ho!! 👏👏👏 pic.twitter.com/JEacLTwWCW — Anupam Kher (@AnupamPKher) July 14, 2019

अनुपम खेर

अनुपम खेर ने इंग्लैंड को इस जीत की बधाई दी. कुछ ऐसा रहा उनका रिएक्शन.

अक्षय कुमार क्रिकेट के प्रशंसक हैं, लेकिन उनके बेटे आरव को यह खेल पसंद नहीं। क्यों? क्योंकि अक्षय इसे काफी देखते हैं। एक बयान में कहा गया, अक्षय जब फिलिप्स ह्यू क्रिकेट लाइव का हिस्सा बने तो उन्होंने क्रिकेट के प्रति अपने प्यार और आरव क्यों इसे नापसंद करते हैं इसका खुलासा किया। अक्षय ने कहा, "मेरे बेटे को क्रिकेट पसंद नहीं, लेकिन मेरी बेटी (नितारा) को पसंद है। वह महज छह साल की है और उसे क्रिकेट पसंद है। मेरे बेटे को क्रिकेट से नफरत है क्योंकि मैं इस खेल को बहुत ज्यादा देखता हूं, लेकिन मेरी बेटी को मेरा क्रिकेट देखना पसंद है क्योंकि तब उसे इसे देखने का मौका मिलता है।" 'केसरी' अभिनेता पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली और अनुभवी स्पिनर हरभजन सिंह के साथ क्रिकेट के बारे में चर्चा करते हुए कुछ पुरानी यादों में खो गए। अक्षय ने कहा, "मैं अपने स्कूल के लिए क्रिकेट खेलता था। सामान्यत: खिलाड़ियों का चयन उनकी गेंदबाजी और बल्लेबाजी कौशल के लिए किया जाता है, लेकिन मुझे याद है कि मुझे टीम में मेरे फील्डिंग कौशल के लिए लिया जाता था।"