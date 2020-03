बॉलीवुड सिंगर के घर सफाई करने वाली महिला ने घर साफ करने से किया मना, वजह है मजेदार

#patrikaCoronaTRUTHs

मुंबई। बॉलीवुड सिंगर सुचित्रा कृष्णमूर्ति अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक मजेदार ट्वीट किया है। ट्वीट का संबंध देश—दुनिया में फैल रहे कोरोना वायरस से है। इसमें वह बताती हैं कि कैसे लोगों के बीच भय फैल रहा है।

सुचित्रा अपने ट्वीट में लिखती है, 'इसी बीच मेरे यहां सफाई का काम करने वाली महिला ने मेरे घर को साफ करने से साफ मना कर दिया है। सफाई कर्मी महिला का कहना है कि आप लोग विदेश से आते हो और हम गरीब लोगों में बीमारी फैलाते हो।'

आपको बता दें कि सुचित्रा की बेटी कावेरी हाल ही में लंदन से इंडिया वापस लौटी हैं। वह करीब 6 दिनों के लिए लंदन में अटक गई थीं। उसके बाद वह मुंबई लौट आई हैं।

In the meantime my cleaning lady refuses to clean my home anymore. She says *aaplog videsh se aate ho aur hum gareeb logon mein beemaari phailate ho* hmmmm ...😊