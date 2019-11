अयोध्या विवाद पर बॉलीवुड स्टार्स का ऐसा आया रिएक्शन, पढ़े स्वरा भास्कर से लेकर अनुपम खेर के दिल की बात

नई दिल्ली | सदियों से चल रहा विवाद आखिर आज सुलझ ही गया। सुप्रीम कोर्ट ने विवादित रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद पर अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने विवादित ज़मीन को रामलला को सौंप दिया है। वहीं मुस्लिमों को मस्जिद के लिए दूसरी जगह देने की भी बात कही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब बॉलीवुड से भी रिएक्शन आने शुरु हो गए हैं। सभी बॉलीवुड स्टार्स सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की रिस्पेक्ट कर रहे हैं और शांति बनाए रखने की बात कर रहे हैं।

सब को सन्मति दे भगवान। — Swara Bhasker (@ReallySwara) November 8, 2019

वहीं अपनी बेबाकी के लिए मशहूर एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने भी फैसले के बाद अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा- रघुपति राघव राजा राम, सबको सम्मति दे भगवान।

Humble request to all concerned , please respect the Supreme Court verdict on #AyodhyaCase today. Accept it with grace if it goes for you or against you. Our country needs to move on from this as one people. Jai Hind. — Farhan Akhtar (@FarOutAkhtar) November 9, 2019

इसके अलावा एक्टर फरहान अख्तर ने अयोध्या मामले में फैसला आने के पहले ही ट्वीट कर लिखा- मेरा आप सभी लोगों से है आग्रह है कि अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करें। जो भी फैसला हो चाहे आपके पक्ष या विपक्ष में उसे स्वीकार करे। जय हिंद।

Whatever happens, no God would want disruption of peace. Let's keep it that way. #AyodhyaVerdict — Chetan Bhagat (@chetan_bhagat) November 9, 2019

वहीं फेमस राइटर चेतन भगत ने सभी से शांति की अपील की। उन्होंने लिखा- जो भी होता है, कोई भी ईश्वर ये नहीं चाहता शांति खराब हो। कृपया गलत माहौल को ना फैलाएं और उससे दूर रहें। #ayodhyaverdict

अनुभव — Anubhav Sinha (@anubhavsinha) November 9, 2019

डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने ट्वीट कर लिखा- आज, न हिंदू बन के सोचना,न मुसलमान बन के सोचना,आज मेरी जान,हिंदुस्तान बन के सोचना।

Supreme Court: Hindus consider Ayodhya as birthplace of Lord Ram,they have religious sentiments,Muslims call it Babri mosque. Faith of Hindus that Lord Ram was born here is undisputed. #AyodhyaJudgment — Babul Supriyo (@SuPriyoBabul) November 9, 2019

सिंगर बाबुल सुप्रियो ने ट्वीट कर कहा- सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब कोई डिसप्यूट नहीं रहा #ayodhyajudgement

अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बॉलीवुड स्टार्स लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। सभी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान किया है और शांति बनाएं रखने की अपील की है।

My dear Indians, please respect the Supreme Court verdict on #AyodhyaCase today. We all need to heal together and move on from this as one nation !! 🇮🇳 — Huma Qureshi (@humasqureshi) November 9, 2019