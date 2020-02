पुलवामा हमले की बरसी पर भावुक हुए बॉलीवुड सितारे, नम आँखें से दी शहीदों को श्रद्धांजलि

नई दिल्ली। 14 फरवरी 2019 को जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आत्मघाती हमले को आज एक साल (pulwama Attack Anniversary) पूरे हो चुके हैं। इस भयावह हमले में शहीद हुए 40 जवानों को देश आज भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। बॉलीवुड सितारों ने भी अपने वीर जवानों को याद करते हुए कहा कि हम न भूले हैं, न माफ करेंगे।

On this day we remember them that sacrificed their lives so we could live .. https://t.co/7tOOtd9yig — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) February 14, 2020

अमिताभ बच्‍चन (amitabh bachchan twitter) ने एक ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा है कि इस दिन हम उनको याद कर रहे हैं जिन्होने हमारे लिए अपनी जिंदगियां न्यौछावर कर दीं। फैन ने इस ट्वीट में बच्‍चन फैमिली की तस्‍वीरें शेयर की हैं जब वे पुलवामा के शहीदों के परिवारों से मिलने गए थे।

On the day of love, remembering those who showed a greater love for their country...our #BharatKeVeer. Your sacrifice will always be remembered. My salute to the martyrs of #PulwamaAttack 🙏🏻 We did not forget, we did not forgive. pic.twitter.com/yugSePewV5 — Akshay Kumar (@akshaykumar) February 14, 2020

अक्षय कुमार (akshay kumar) ने ट्वीट कर लिखा- जिन्होंने अपने देश के लिए एक बड़ा प्यार दिखाया आज उनको प्यार दिखाने का दिन है। वे देश के वीर थे। उनके बलिदान को हमेशा याद किया जाएगा। पुलवामा के शहीदों को मेरा सलाम। हम न भूले है और न हमने माफ नहीं किया।

वहीं बॉलीवुड के अन्ना (sunil shetty) ने एक तस्वीर साझा कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सुनील शेट्टी ने ने लिखा.. Bravehearts। सुनील के अलावा जॉन अब्राहम ने भी पुलवामा के शहीदों की तस्वीर शेयर करते हुए उन्हें नमन किया। जॉन ने लिखा - शहीद हमारे दिलों में हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे।

14th Feb will always be a sobering reminder of the day an intelligence failure cost us the lives of 44 CRPF jawans. Hope investigative journalists are able to find the connect between asli gaddar and Hizbul aide #DevenderSingh and the cowardly #PulwamaAttack. #NeverForget 💔 — TheRichaChadha (@RichaChadha) February 14, 2020

इनके अलावा बॉलीवुड अदाकारा ऋचा चड्ढा (richa chadha) ने लिखा- 14 फरवरी हमेशा एक दिन की याद दिलाता रहेगा जिसमें एक आतंकी ने 44 सीआरपीएफ जवानों के जीवन छीन लिया। आशा है कि खोजी पत्रकार असली गद्दार और हिजबुल सहयोगी #DevenderSingh और कायरों के बीच संपर्क का पता लगाने में सक्षम होंगे