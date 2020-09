Pranab Mukherjee Passes Away: अभिनेता Ajay Devgan और Riteish Deshmukh ने दी श्रद्धांजलि, बोलें-‘गहरा दुःख हुआ!!'

नई दिल्ली। सोमवार शाम एक और बुरी खबर सुनने को मिली। 84 साल की उम्र में Former President Pranab Mukherjee ने दुनिया को अलविदा कह दिया। वह काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनका इलाज आर्मी हॉस्पिटल में चल रहा था। जहां डॉक्टर्स ने उन्हें वेंटिलेटर पर रखा हुआ था। वह काफी दिनों से कोमा में थे। लेकिन आज शाम उन्होंने अंतिम सांस ली और दुनिया को अलिवदा कह दिया। इस बात की जानकारी उनके बेटे Abhijit Mukerjee ने ट्वीट कर दी। जिसके बाद पूरा देश शोक में डूब गया। देश के कोने-कोने से सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। इस बीच बॉलीवुड के भी कई सेलेब्स ने उन्हें श्रद्धांजलि दी।

बॉलीवुड अभिनेता Ajay Devgan ने नम आंखों से प्रणब दा को श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट में लिखा कि "भारत ने आज एक महान राजनेता और सम्मानित लीडर को खो दिया है। परिवार के साथ उनकी संवेदनाएं हैं।"

Deeply Saddened!! A big loss for India. Former President of India Hon Shri #PranabMukherjee Sir will be forever remembered for his work & contribution for the development of India. My deepest condolences to @ABHIJIT_LS ji, the entire family & his millions of followers. https://t.co/nMnLj5g3Wt pic.twitter.com/FZVNEo8eh5