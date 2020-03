बॉलीवुड राइटर ने बताया गोवा मे हालात हो रहे हैं खराब, लिखा- Coronavirus से पहले भूख ले लेगी जान...

नई दिल्ली | पूरे देश में लॉकडाउन (Lockdown) की वजह से लोगों को घरों में रहने को कहा गया है। पीएम मोदी ने 24 मार्च को इसकी घोषणा करते हुए जनता को आश्वासन दिया था कि 21 दिनों के लिए लोग अपने घर पर रहें, उन्हें खाद्य सामग्री मिलती रहेगी। लेकिन अलीगढ़ और शाहिद जैसी फिल्मों के राइटर अपूर्वा असरानी (Apurva Asrani) ने गोवा (Goa) का कुछ और ही नजारा दिखाया है। असरानी ने गोवा के हालात को लेकर कई ट्वीट्स किए हैं। उन्होंने कहा कि गोवा के हालात खराब हो रहे हैं, दुकाने ना खुलने के कारण लोगों का भूख से बुरा हाल हो रहा है।

Most shops still shut around me in #Goa. Few that opened ran out of supplies by 7am. Grateful to manage eggs & bread. Requested crowd at store to maintain #socialdistancing & all complied. Herculean task for any Govt. Conscientious citizens must step up to help. @DrPramodPSawant — Apurva (@Apurvasrani) March 27, 2020

अपूर्वा ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार से अपील की है कि लोगों को खाने की व्यवस्था कराएं। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेन्सिंग मेंटेन रखी जाएगी लेकिन कृपया कुछ राशन की दुकाने खोल दी जाएं। इसके अलावा अपूर्वा ने ये भी कहा कि अगर लोग अपने घरों से राशन का सामान लेने के लिए निकलते हैं तो भी पुलिस उन्हें पीटती है। हम कोरोना वायरस से पहले भूख से मर जाएंगे।

Matters have gotten desperate in #Goa. Not a single shop, grocery/provision store has been allowed to open for 3 days, inspite of assurances by @narendramodi. If we step out looking for bread, we are beaten by cops. Starvation will kill is before #coronavirus. @DrPramodPSawant — Apurva (@Apurvasrani) March 26, 2020

अपूर्वा ने इंटरनेट को लेकर भी बात रखी, उन्होंने कहा कि कई जगहों पर इंटरनेट डाउन है लेकिन फिर भी आईएसपी के लोगों को पीटा गया। सिक्योरिटी गार्ड का होना जरूरी है लेकिन पुलिस वाले उन्हें काम पर आने नहीं दे रहे। अपूर्वा के इन ट्वीट्स पर कई यूजर्स उनका सपोर्ट कर रहे हैं। बता दें कि देश में अब कोरोना वायरस (coronavirus) के 700 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं।