श्रीदेवी के पति पर लगा उर्वशी को गलत तरह से छूने का आरोप! लोगों ने सुनाई खरी- खोटी, अब एक्ट्रेस ने कही ये बात

हेट स्टोरी ( hate story ) फेम एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला ( urvashi rautela ) लंबे समय से फिल्मों से दूरी बनाए हुए हैं। लेकिन फैंस के बीच उनकी पॅापुलेरिटी अभी भी कायम है। आए दिन एक्ट्रेस की वीडियो और तस्वीरें वायरल होती रहती हैं। लेकिन इन दिनों एक्ट्रेस अपनी एक वायरल वीडियो को लेकर काफी परेशान हैं।

दरअसल मामला बोनी कपूर ( boney kapoor ) से जुड़ा है। हाल में डॉक्टर जयंतीलाल गड्डा के बेटे की शादी के दौरान जहां उर्वशी रौतेला और बोनी कपूर वहां पहुंचे थे। मीडिया द्वारा फोटोशूट के दौरान उर्वशी रौतेला ने बोनी कपूर के साथ पोज दिया।

Errr... what just happened here! Is it just me finding #BoneyKapoor really disgusting right now! @UrvashiRautela pic.twitter.com/2UEx31C5RX