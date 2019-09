आयुष्मान की 'ड्रीम गर्ल' और सुशांत की 'छिछोरे' में से किसने जीता दर्शकों का दिल, जानें पूरा कलेक्शन

मुंबई। बीते शुक्रवार को रिलीज हुई आयुष्मान खुराना ( Ayushmann Khurrana ) की मूवी 'ड्रीम गर्ल' ( Dream Girl ) क्रिटिक्स और दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। आयुष्मान की मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर उनकी अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग ली है। दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput ) की मूवी 'छिछोरे' ( Chhichhore ) तेज रफ्तार से बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बना रही है। दोनों में से किसने जीता दर्शकों का दिल, जानें पूरा कलेक्शन:

आयुष्मान की 'ड्रीम गर्ल' की कमाई ( Box office collection of Dream Girl )

आयुष्मान खुराना की फिल्म 'ड्रीम गर्ल' के ट्रेलर ने ही दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। इसका प्रभाव मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर भी पड़ा है। मूवी ने पहले दिन 10.05 करोड़ से बंपर ओपनिंग ली। शनिवार को 16.42 करोड़ और रविवार को 18.10 करोड़ का बिजनेस कर ओपनिंग वीकेंड में 44.57 करोड़ का फिगर छू लिया। इस तरह ये एक्टर की सबसे ज्यादा पहले वीकेंड कलेक्शन वाली मूवी बन गई।

सुशांत की 'छिछोरे' की रफ्तार टॉप गियर में ( Box Office Collection of Chhichhore )

सुशांत सिंह राजपूत की मूवी 'छिछोरे' ने भी टिकट खिड़की पर धमाल मचा रखा है। इस मूवी ने दूसरा वीकेंड पूरा कर लिया है। पहले वीकेंड में 'छिछोरे' ने 68.83 करोड़ की कमाई की। दूसरे वीकेंड में मूवी ने 25.23 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। इस तरह कुल कमाई 94.06 करोड़ रुपए हो गई है। कहा जा सकता है कि दो से तीन दिन में 'छिछोरे' 100 करोड़ पार कर जाएगी।

#Chhichhore biz at a glance...

Week 1: ₹ 68.83 cr

Weekend 2: ₹ 25.23 cr

Total: ₹ 94.06 cr

⭐️ #Chhichhore has the potential to challenge *lifetime biz* of #MSDhoni: #TheUntoldStory [#SushantSinghRajput’s highest grossing film] in coming days.#India biz.

SUPER-HIT.