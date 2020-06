Alia Bhatt की फिल्म 'सड़क 2' रिलीज होने से पहले ही मुश्किल में, लोगों ने की बायकॉट करने की मांग

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत के बाद से ही बॉलीवुड में नेपोटिज्म (Nepotism In Bollywood) का मुद्दा गरमाया हुआ है। इंडस्ट्री के ही कुछ सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर खुद के साथ हुई गुटबाजी और परिवारवाद को लेकर खुलासा किया था। इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री (Film Industry) दो गुटों में बंटी हुई है। एक तरफ वो लोग हैं जो कई सालों से चुप थे। लेकिन अब बॉलीवुड में नेपोटिज्म और गुटबाजी पर खुलकर बोल रहे हैं। वहीं, दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो इसे डिफेंड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर लोगों ने स्टार किड्स के खिलाफ मोर्चा खोल डाला है और इसमें सबसे ऊपर नाम आता है आलिया भट्ट (Alia Bhatt), सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) और सोनम कपूर (Sonam Kapoor) का।

Attention...Attention...Attention....

Public it's your turn to show your power to this blady nepotism products boycott #sadak2

And ab inko sadak pe laana aapke hath mein hai

Let's do it unitely.#cbiforsushant #BoycottSadak2 pic.twitter.com/7oa5kibKE7 — Kangana Ranaut 👑FAN👑 (@its_beb0) June 29, 2020

सोशल मीडिया पर लोग स्टार किड्स का बहिष्कार कर रहे हैं। इस बीच फिल्म मेकर महेश भट्ट (Mahesh Bhatt) ने बताया क‍ि 'सड़क 2' को अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। लेकिन इस खबर के सामने आते ही लोगों ने इस फिल्म का बहिष्कार करने की मांग की। सोशल मीडिया पर #BoycottSadak2 ट्रेंड करने लगा है। ट्वीटर पर लोग #BoycottSadak2 लिखकर इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। बता दें कि सुशांत की मौत के बाद से ही आलिया भट्ट और महेश भट्ट लोगों के निशाने पर हैं और शुरूआत से ही इनकी फिल्मों का बहिष्कार करने की मांग कर रहे हैं।

Those people who still waiting to watch #Sadak2 on Hotstar.



Me and Sushant' Fan :-#BoycottSadak2 pic.twitter.com/5Z6Qr43rxf — Prasanjeet Anand (@PrasanjeetAnand) June 29, 2020

#Sadak2 should be renamed as #nepotism2 as it's entire cast is a product of nepotism in Bollywood. — Krushna✖️ (@knkhadanga) June 29, 2020

बात करें 'सड़क 2' (Sadak 2) की तो यह फिल्म महेश भट्ट द्वारा निर्देश‍ित है। फिल्म के प्रोड्यूसर मुकेश भट्ट (Mukesh Bhatt) हैं। यह फिल्म 10 जुलाई को थ‍िएट्र‍िकल रिलीज होने वाली थी, लेक‍िन कोरोना के कारण पैदा हुए हालातों को देखते हुए फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ही रिलीज करने का फैसला लिया गया है। इसकी जानकारी खुद मुकेश भट्ट और महेश भट्ट ने दी है। यह फिल्म पूजा भट्ट (Pooja Bhatt) और संजय दत्त (Sanjay Dutt) की फिल्म 'सड़क' (Sadak) का सीक्वल है। 'सड़क 2' में आलिया भट्ट एक्टर आदित्य रॉय कपूर के साथ रोमांस करती हुई नजर आने वाली हैं। इसकी कहानी को लेकर कहा जा रहा है कि यह पहली फिल्म से बिल्कुल अलग है। आलिया और आदित्य रॉय कपूर के अलावा इस फिल्म में संजय दत्त भी अहम भूमिका निभाते दिखेंगे।