करण जौहर की 'तख्त' के बॉयकॉट की हो रही मांग, फिल्म के लेखक हुसैन हैदरी को लेकर नाराजगी

मुंबई। फिल्मकार करण जौहर की आगामी फिल्म 'तख्त' विवादों में घिरती नजर आ रही है। फिल्म के पटकथा लेखक हुसैन हैदरी ने हिंदुओं के खिलाफ ट्वीट किया, जिसके बाद से कई लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं और फिल्म का बहिष्कार करने की बात कह रहे हैं।

Karan Johar की फिल्म 'Takht' की शूटिंग, आलिया- रणवीर पहुंचे धर्मा प्रोडक्शन के ऑफिस

ट्विटर पर अभी हैशटैगबॉयकॉटतख्त ट्रेंड कर रहा है, जिसमें देशवासी हैदरी पर कथित हिंदू विरोधी ट्वीट करने का आरोप लगा रहे हैं। हुसैन का ट्विटर अकाउंट लॉक्ड है, लेकिन उनके ट्वीट के स्क्रीनशॉट, जिसमें 'हिंदू आतंकवाद' लिखा है, वह लोगों के बीच वायरल हो रहा है।

बहुसंख्यक ट्वीट में फिल्मकार करण जौहर से यह मांग की जा रही है कि हैदरी को फिल्म की टीम से हटाया जाए, वरना वे फिल्म का बहिष्कार करेंगे। हालांकि अभी इस पर जौहर की प्रतिक्रिया आनी बाकी है।

Guys we are a family of 84k. Need just one tweet with #BoycottTakht and tag @karanjohar @DharmaMovies https://t.co/mmSGWz1rs0

i hv seen his vicious tweets against hindus. Now he has made his account private sothat no one can see his tweets.#boycottTakht https://t.co/E1Q4R63WGn