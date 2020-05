लड़कों का अश्लील चैट ग्रुप 'Boys Locker Room' देख Swara Bhaskar का बयान, ट्विटर पर कर रहा ट्रेंड.. जानिए पूरा मामला

नई दिल्ली | सोशल मीडिया (Social Media) वैसे तो कई लोगों के लिए दुनिया से जुड़ने और अपने मन की बात लोगों तक पहुंचाने का जरिया है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। हाल ही में एक ऐसा ही मामला इंस्टाग्राम (Instagram) से सामने आया जहां लड़कों का 'Boys Locker Room' नाम एक अश्लील ग्रुप पाया गया जिसमें लड़कियों की फोटो अपलोड करके उसपर भद्दी और अश्लील बातें की जाती हैं। इस ग्रुप कुछ स्कूली बच्चों के द्वारा बनाया गया है जिसकी चैट वायरल होने के बाद ये मामला सामने आया। दिल्ली महिला आयोग ने इस बात की जानकारी होते ही तुरंत एक्शन लिया और दिल्ली पुलिस, इंस्टाग्राम को नोटिस जारी किया। जिसके बाद ट्विटर पर भी #boyslockerroom ट्रेंड कर रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) ने भी इसपर चिंता जताई है।





#boyslockerroom a telling tale of how toxic masculinity starts young! Underage boys gleefully planning how to rape & gangrape minor girls. Parents & teachers must address this with those Kids.. Not enough to ‘hang rapists’ .. we must attack the mentality that creates rapists! https://t.co/Jw4cFQ9gXM