रणबीर कपूर ने बताया क्यों बुरी तरह पिटी 'शमशेरा', कहा- '...बकवास थी'

रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और आलिया भट्ट स्टारर ‘ब्रह्मास्त्र’ने सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है। लंबे विरोध के बाद फिल्म को दर्शकों के बीच उतार दिया गया है। फिल्म को फिल्हाल मिले जुले रिव्यू मिल रहे हैं। फिल्म के प्रमोशन के लिए स्टारकास्ट ने जी जान लगा दी। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान एक्टर ने अपनी फिल्म 'शमशेरा' के बारे में बात की।

फिल्म शमशेरा के फ्लॉप होने के सवाल पर रणबीर कपूर ने कहा, 'अगर शमशेरा बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई तो इसका मतलब ये है कि दर्शकों को फिल्म पसंद नहीं आई। फिल्म नहीं चली क्योंकि उसका कंटेंट अच्छा नहीं था।'



आपको याद हो तो । इस फिल्म में रणबीर कपूर के साथ संजय दत्त और वाणी कपूर जैसे कई कलाकार अहम किरदारों में दिखाई दिए थे। फिल्म क्रिटिक्स और दर्शकों की ओर से इसे लगातार नेगेटिव रिव्यू मिलने के बाद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर केवल 42.48 करोड़ रुपये की कमाई की थी।

