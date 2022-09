बॉक्स ऑफिस पर ब्रह्मास्त्र की हो रही है ताबड़तोड़ कमाई फिर अब क्यों आलिया ने पैपराजी से मांगी माफी?

बीते शुक्रवार यानी 9 सितंबर को रणबीर और आलिया की फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' को दुनिया भर में 9000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया। फिल्म की शुरुआत अच्छी हुई और अभी तक फिल्म ने रफ्तार पकड़ी हुई है। लंबे समय से बॉक्स ऑफिस पर अच्छी फिल्मों का अकाल पड़ा हुआ था, लेकिन अब इस फिल्म से अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये सूखा जल्द ही खत्म होगा।

बॉलीवुड की मोस्ट अवेटिड फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। फिल्म बंपर कमाई कर रही है। इस बीच फिल्म की एक्ट्रेस आलिया भट्ट पैपाराजी से माफी मांगते नजर आईं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर आलिया ने माफी क्यों मांगी तो चलिए हम बताते हैं।

brahmastra alia bhatt happy with film success apologies to paprazzi for not posing