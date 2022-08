ब्रह्मास्त्र की कहानी से उठा पर्दा! मौनी रॉय नहीं आलिया भट्ट होंगी असली विलेन, रणबीर का फायदा उठाकर पहुंचेंगी ब्रह्मास्त्र?

आलिया-रणबीर की फिल्म Brahmastra का बज खूब देखने को मिल रहा है। बॉलीवुड गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक इस फिल्म को लेकर बात हो रही है। जब से फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है फिल्म की कहानी को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि बीच में फिल्म के बायकॉट को लेकर सोशल मीडिया पर जोरो से मांग उठी थी। यूजर्स अलग-अलग कारण बताकर ब्रह्मास्त्र पर अपना गुस्सा निकाल रहे थे।

बायकॉट की मांग के बावजूद इस फिल्म का बज देखने को मिल रहा है। फिल्म की कहानी को लेकर लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पर फिल्म की कहानी को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। ट्रेलर के बाद इस बाद का तो खुलासा हो गया है कि रणबीर लीड शिवा के किरदार में हैं। शिवा जो खुद के अग्नि अस्त्र है, जिसे कुछ खास शक्तियां मिली हुई हैं। वहीं आलिया की बात करें तो वो ईशा के किरदार में हैं। ट्रेलर के बाद अब लोग फिल्म के रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि फिल्म के किरदारों को लेकर फैंस कयास लगा रहे हैं।

bramastra fans theory alia bhatt will be the main villain deepika padukone is the jal astra