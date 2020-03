'बंटी और बबली 2' की 10 दिन की शूटिंग हुई पूरी, सैफ और रानी की फोटो हुई वायरल

नई दिल्ली | रानी मुखर्जी और सैफ अली खान (Saif Ali Khan) की अपकमिंग फिल्म बंटी और बबली 2 (Bunty Aur Babli 2) की 10 दिनों की शूटिंग अबू धाबी में पूरी हो गई है। लंबे समय बाद सुपरहिट फिल्म बंटी और बबली का पार्ट 2 आने जा रहा है जिसमें एक बार बंटी और बबली की जोड़ी लोगों को लूटते हुए नज़र आएंगे। यशराज फिल्म्स की तरफ से रानी मुखर्जी (Rani Mukerji) और सैफ अली खान की फोटो शेयर कर ये जानकारी दी गई है।

#BuntyAurBabli2 team con with finesse as they wrap the Abu Dhabi schedule! #SaifAliKhan #RaniMukerji @SiddhantChturvD #Sharvari #VarunVSharma @BuntyAurBabli2_ pic.twitter.com/6ud0AxcyDx