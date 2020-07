वीडियो सॉन्ग में मारपीट और हथियारों को बढ़ावा देने के चलते सिंगर Sidhu Moose Wala पर हुआ केस दर्ज

नई दिल्ली। पंजाबी के मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला ( Punjabi Singer Sidhu Moose Wala ) के खिलाफ केस दर्जा गया है। खबरों की माने तो सिद्धू पर उनके न्यू सॉन्ग गीत ‘संजू’ ( sidhu moose wala latest song Sanju ) में मारपीट और बंदूक ( Assault and gun ) जैसे हथियारों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की वजह से यह मामला दर्ज ( Case File Aginst Sidhu Moose Wala ) हुआ है। सोशल मीडिया पर कुछ समय पहले ही गाने को रिलीज़ किया गया था। वैसे बता दें ऐसा नहीं है जब पहली बार सिंगर पर केस दर्ज हुआ हो। इस से पहले भी उन पर एक गाने को लेकर केस दर्ज हो चुका है। बता दें सिद्धू मूसेवाला यंगस्टर ( Sidhu Moosewala famous in Youngster ) के बीच खूब पॉपुलर हैं। सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स की संख्या ( Sidhu Moose Wala Followers ) काफी अधिक है।

गानों में खतरनाक हथियारों के इस्तेमाल पर पंजाब के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) एवं पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन्स ( Punjab Bureau of Investigations ) के निदेशक अर्पित शुक्ला ( Director Arpit Shukla ) का कहना है कि उनका गीत ‘संजू’ ( sidhu moose wala song Sanju ) जो विभिन्न सोशल मीडिया पर ‘ट्रेंड’ ( Song Sanju Trending In Social Medi ) कर रहा है, गाने में हथियारों के इस्तेमाल का महिमामंडन करने की जानकारी मिलने के बाद मूसेवाला के खिलाफ मोहाली में केस दर्ज किया गया ( Case registered in Mohali ) है। सॉन्ग ‘संजू’ को मूसेवाला के आधिकारिक यूट्यूब चैनल से अपलोड ( Uploaded In His Youtube Account ) किया गया है। एडीजीपी ने यह भी बताया है कि गायक के खिलाफ भादंसं की धारा 188, 294,504 सहित संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

बता दें सिंगर के गाने को यह प्रमाणित ( Sidhu moose wala ) हो गया है कि नया वीडियो-गीत ‘संजू’ मूसेवाला ( sidhu moose wala new song uploade in Youtube ) के अधिकारिक यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया है। इस गीत में मूसेवाला ने उसके खिलाफ हथियार कानून ( Arms law ) के अंतर्गत दर्ज केस का हवाला दिया है और वीडियो की शुरुआत उससे संबंधित एक न्यूज-क्लिप से होती है, जिसके लिए पुलिस ने एके-47 राइफल ( Using AK-47 Rifle ) के अनाधिकृत प्रयोग के लिए उसके विरुद्ध केस दर्ज किया था। इस वीडियो में मूसेवाला की न्यूज क्लिप को बाद में बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त ( Connect with sanjay dutt ) को दोषी ठहराए जाने की खबरों के साथ मिला दिया गया।