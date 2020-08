Sushant Singh Rajput Suicide की जांच में CBI ने बनाई तीन टीम, क्राइम सीन को फिर से करेगी रिक्रिएट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुशांत सिंह राजूपत सुसाइड केस ( Sushant Singh Rajput Suicide Case ) में सीबीआई जांच ( CBI Investigate Sushant's suicide case ) की मंजूरी मिलने के बाद से जांच को और भी तेज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई को सीबीआई ( Mumbai police investigate CBI Team ) की जांच करने में मदद करने का आदेश भी दिया है। इस बीच सीबीआई की एसआईटी टीम भी जांच को लेकर पूरी तरह से फॉर्म में आ गई है। ऐसे में बीएमसी ( BMC Statement ) की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। जिसमें उन्होंने कहा है कि सीबीआई के अधिकारियों द्वारा सुशांत के केस की जांच ( He will not quarantine officers ) करने वालों ऑफिसर्स को वह क्वांरटीन नहीं करेंगे। जिसके बाद सीबीआई ने पहले 5 लोगों से पूछताछ करनी है। उसकी लिस्ट बना ली है।

3 different CBI teams with 3 members in each team to probe Sushant Singh’s death.

Team 1: Documents & case diary

Team 2: To quiz Rhea & her family

Team 3: To probe B-Town & Dubai Mafia angle



Siddhant with details. | #SushantDeathDubaiLink pic.twitter.com/EL3gqjxh3v — TIMES NOW (@TimesNow) August 20, 2020

सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में जांच ( Sushant Singh Rajput Suicide Case Investigation ) पड़ताल करने के लिए सीबीआई ने तीन टीम ( CBI Three Team ) बनाई है। तीन टीम में तीन-तीन मेंबर है। इसके मुताबिक कुल नौ लोग ( 9 Numbers in CBI Member Team ) इस केस की छानबीन करेंगे। पहली टीम सुशांत के केस के सभी पेपर्स और उनकी डायरी ( First CBI Team investigate Sushant'S Dairy and papers )को लेकर छानबीन करेगी। दूसरी टीम रिया चक्रवर्ती और उनकी फैमिली की जांच ( Second Team investigate Rhea Chakraborty and Her Family ) पड़ताल करेगी। तीसरी टीम सुशांत केस को दुबई माफिया एंगल ( Dubai Bollywood Mafia Angel ) से जांच करेगी। खबरों की माने तो आज सबसे पहले यह तीनों टीम सुशांत की केस डायरी, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ( Postmortem report ) और फॉरेंसिक रिपोर्ट (Forensic report ) की जांच से जुड़े सभी दस्तावेजों को मुंबई पुलिस से हासिल करेगी।

#Breaking | Apart from the fact that CBI will be examining bank officials of the places where Sushant had his account, Rhea’s bank account is also going to be audited.

CBI to quiz Rhea next along with 10 suspects in Round-1.



Nikunj with details. | #SushantDeathDubaiLink pic.twitter.com/D1aMPQ1na3 — TIMES NOW (@TimesNow) August 20, 2020

सुशांत के स्टाफ और बैंक अधिकारियों से पूछताछ करेगी सीबीआई की टीम

सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में सीबीआई टीम सबसे पहले सुशांत के स्टाफ ( CBI Investigate Sushant's Staff ) मेंबर्स से बातचीत करेगी। साथ ही रिया चक्रवर्ती से जुड़े सभी बातों के बारें में स्टाफ से जानकारी लेगी। जिसके बाद सीबीआई बैंक अधिकारियों ( Sushant's Bank Offiecers ) से भी पूछताछ करेगी जो जहां उनके बैंक खाते थे।

#Breaking | CBI team gets in touch with @Dir_ED.

The team will look into financial angle links and will seek phone data analysis from ED.



More details by Bhavatosh, Siddhant & Kajal. | #SushantDeathDubaiLink pic.twitter.com/6RKpULYqSG — TIMES NOW (@TimesNow) August 20, 2020

ईडी से जुटाएगी रिया चक्रवर्ती की फोन डिटेल्स

सीबीआई जांच को आगे बढ़ाने के लिए ईडी द्वारा रिया चक्रवर्ती ( Rhea Chakraborty Phone Details ) की पूरी फोन डिटेल्स की लिस्ट लेगी। साथ ही अब तक ईडी द्वारा जितनी ( ED Investigation ) भी जांच की गई है। उसकी पूरी जानकारी लेंगे। बता दें ईडी के पास रिया के साथ-साथ उनके भाई शोविक चक्रवर्ती ( Shovik Chakraborty ) और पिता इन्द्राजीत चक्रवर्ती ( Indrajit Chkraborty ) के फोन भी जमा है।

सुशांत के पांच खास लोगों से शुरू होगी सीबीआई की पूछताछ

दीपेश सांवत ( Dipesh Sawant ), सिद्धार्थ पीठानी ( Siddharth Pithani ), कुशाल जावेरी ( Kaushal Javeri ), नीरज ( Neeraj ) और केशव ( Keshav ) से सीबीआई सबसे पहले पूछताछ करेगी। साथ ही 14 जून के दिन जो लोग घर से बाहर थे उनसे भी जानकारी जुटाई जाएगी। बता दें यह सभी सुशांत के करीबी हैं।

#Breaking | CBI to meet Sushant Singh Rajput’s sister Meetu Singh who earlier was interrogated by ED.

Alleged ‘honey-trap’ charge to be probed by CBI.



Priyank with details. | #SushantDeathDubaiLink pic.twitter.com/t7yWhVEIYp — TIMES NOW (@TimesNow) August 20, 2020

मीतू सिंह से होगी दोबारा पूछताछ

दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू सिंह ( Sushant Sister Meetu Singh ) से सीबीआई पहले फरीदाबाद में उनसे पूछाताछ कर चुकी है। बताया जा रहा है कि 14 जून को सुशांत के दरवाजे ना खुले जाने पर सिद्धार्थ पीठानी ने दरवाज़ा खुला था। जिसेक बाद उनकी बहन मीतू को बुलाया गया था।

#SushantDeathDubaiLink | CBI to recreate the crime scene is Sushant Singh’s death probe.

Autopsy & forensic reports hold key.



Bhavatosh with a report. pic.twitter.com/3NuXYowPZs — TIMES NOW (@TimesNow) August 20, 2020

सीबीआई करेगी पूरे सीन को रीक्रिएट

सीबीआई की जांच शुरू हो चुकी है। ऐसे में सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत के क्राइम ( CBI Recreate Sushant's suicide crime scene ) को सीन फिर वैसे ही बनाने का फैसला लिया है। सीन को रीक्रिएट करने पर फिर ध्यान से केस की जांच पड़ताल होगी।

#Breaking | Sources: CBI to quiz 2 DCPs of the Mumbai Police in connection with the Sushant Singh death probe.



Aruneel with details. | #SCBacksCBIForSSR pic.twitter.com/tcxWlVNkx9 — TIMES NOW (@TimesNow) August 20, 2020

मुंबई पुलिस ऑफिसर्स से भी होगी पूछताछ

सीबीआई मुंबई पुलिस के दो अधिकारियों से भी पूछताछ करेगी। जिसमें सीनियर आईपीएस ऑफिसर और डीजीपी रैंक के दो सीनियर ऑफिसर शामिल है। जिनके नाम अभिषेक त्रिमुखे ( Abhishek Trimukhe ) और परमजीत सिंह दहिया ( Paramjeet Singh Dahiya ) है। बताया जा रहा है कि फरवरी के महीने में सुशांत के जीजा ओपी सिंह ( OP Singh ) ने परमजीत सिंह दहिया ( Parmjeet Singh ) को कुछ मैसेज किए थे।

रिया चक्रवर्ती आईपीएस ऑफिसर त्रिमुखे के संपर्क में थीं

सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में प्रथम आरोपी मानी जा रही रिया चक्रवर्ती ( Rhea Chakraborty ) की मुसीबतें बढ़ती ही जा रही हैं। बताया जा रहा है कि रिया सुशांत की मौत ( Sushant Death ) के बाद से मुंबई पुलिस के आईपीएस ऑफिसर त्रिमुखे ( IPS Officer Trimukhe ) के संपर्क में थी। रिया की कॉल हिस्ट्री ( Rhea Call History ) में भी उनका नाम शामिल है।