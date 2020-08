Sushant Singh Rajput Suicide Case में मुंबई पुलिस को बड़ा झटका, केस को सुलझाने CBI की SIT टीम पहुंची मुंबई

नई दिल्ली। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस ( Sushant Singh Rajput Suicide Case ) में ईडी की जांच के बाद अब सीबीआई भी जांच ( CBI Investigate Sushant's Case ) में जुट गई है। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ( SC has allowed CBI investigation in Sushant Singh Rajput case ) ने सुशांत केस में सीबीआई जांच को अनुमित दे दी। जिसके बाद से तेज रफ्तार में सीबीआई जांच कर रही हैं। सीबीआई की टीम SIT मुंबई पहुंच चुकी है। टीम में एसपी नूपुर प्रसाद ( SP Nupur Parsad ) के साथ 15 अफसरों की टीम है। जो जांच में उनकी सहायता करेगी। मुंबई पहुंची सीबीआई टीम मुंबई पुलिस द्वारा जुटाए गए सभी सबूतों को इक्ट्ठा करेगी।

#WATCH Maharashtra: Central Bureau of Investigation (CBI) team that will probe #SushantSinghRajput case, arrives in Mumbai. pic.twitter.com/3Bixojqnj6 — ANI (@ANI) August 20, 2020

आज शाम ही सीबीआई की SIT टीम मुंबई ( CBI SIT team ) पहुंची है। ऐसे में बीएमसी (BMC will not quarantine the team) ने भी टीम को क्वांरटीन करने से मना कर दिया है। जी हां, बीएमसी ने क्वांरटीन करने के लिए टीम को छूट दे दी है। जानकारी के अनुसार SIT टीम 10 दिनों तक मुंबई में रुक कर केस की ( SIT team will stay in Mumbai for 10 days to investigate the case ) जांच पड़ताल करेगी। बताया जा रहा है कि कल टीम सुशांत के ( SIT team recreate sushant suicide scene ) घर जाकर सीन को रिक्रिएट करेगी। साथ ही जिन डॉक्टर्स ने सुशांत का पोस्टमार्टम (

Sushant's post mortem ) किया है। उनसे भी मुलाकात कर उनका बयान दर्ज करेगी। बता दें सीबीआई ने 9 सदस्यों ( CBI three teams ) की तीन टीम बनाई है। तीनों ही टीम अलग-अलग एंगल से केस की जांच करेगी।

सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस ( Sushant Singh Rajput Suicide Case ) में महाराष्ट्र सरकार ( Maharashtra Government) की तरफ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबरों की माने तो महाराष्ट्र सरकार ने रिव्यू पिटीशन फाइल ना करने का विचार ( Maharashtra government has considered not filing a review petition ) किया है। साथ ही सीबीआई को पूरा सहयोग करने का फैसला लिया है। खबरों की माने तो सुशांत सुसाइड केस में अब मुंबई पुलिस सामनांतर जांच नहीं ( The Mumbai Police will not conduct interrogation ) करेगी। सीबीआई को जल्द ही सभी सबूत और दस्तावेज सौंप दिए जाएंगे। बता दें सरकार में शामिल शिवसेना ने आज मुखपत्र सामना लिख कर कई सुशांत की मौत की हो रही जांच पर कई सवाल उठाए हैं।