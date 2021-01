Anushka Sharma और Virat Kohli के घर आई 'लक्ष्मी', सेलेब्स ने इस तरह दी बधाई

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) और विराट कोहली (Virat Kohli) ने जैसे ही जानकारी दी थी कि वे जल्द माता-पिता बनने वाले हैं, उसके बाद से ही सभी उनके बच्चे को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ऐसे में अब सोमवार को विराट और अनुष्का के घर नन्हे मेहमान ने कदम रख दिए हैं। दोनों को एक बेहद ही प्यारी बेटी हुई है। कोहली ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी है। उसके बाद से फैंस के साथ-साथ सेलेब्स उन्हें बधाई दे रहे हैं।

सेलेब्स ने दी बधाई

एक्टर फरहान अख्तर ने ट्वीट कर लिखा, 'बेटी के जन्म पर अनुष्का और विकाट को दिली मुबारकबाद। बहुत सारा प्यार।' माधुरी दीक्षित लिखती हैं, 'विराट और अनुष्का को बधाई। ईश्वर आप पर और नन्ही परी पर ख़ूब आशीर्वाद बरसाये।' एक्ट्रेस हुमा कुरैशी ने भी ट्वीट कर अनुष्का और विराट को बेटी होने पर बधाई दी। इसके अलावा बिपाशा बासु, रकुल प्रीत सिंह, सौफी चौधरी और ईशान खट्टर ने कोहली के पोस्ट पर कमेंट कर उन्हें बधाई दी है।

Heartiest congratulations to @AnushkaSharma & @imVkohli on the birth of their daughter. Lots of love .. 😊❤️ — Farhan Akhtar (@FarOutAkhtar) January 11, 2021

Congratulations @imVkohli @AnushkaSharma. May god shower his choicest blessings on you & your little angel 😘🤗 https://t.co/mVTlFSxtMm — Madhuri Dixit Nene (@MadhuriDixit) January 11, 2021

कोहली ने की खास अपील

इससे पहले कोहली ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए बेटी होने की जानकारी दी थी। साथ ही उन्होंने लोगों से एक खास अपील भी की। उन्होंने कहा कि लोग ये जरूर समझेंगे कि उन्हें इस वक्त थोड़ी प्राइवेसी चाहिए। कोहली ने लिखा, 'हम दोनों को यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज दोपहर हमारे यहां बेटी हुई है। हम आपके प्यार और मंगलकामनाओं के लिए दिल से आभारी हैं। अनुष्का और हमारी बेटी, दोनों बिलकुल ठीक हैं और यह हमारा सौभाग्य है कि हमें जिंदगी का यह चैप्टर अनुभव करने का मौका मिला। हम जानते हैं कि आप यह जरूर समझेंगे कि इस समय हम सब को थोड़ी प्राइवेसी चाहिए होगी।'