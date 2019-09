Chandrayaan 2: सेलेब्स ने की इसरो की तारीफ, अमिताभ ने शेयर की ऐसी इंस्पिरेशनल कविता

बॉलीवुड सेलेब्स से लेकर आम इंसान 'चंद्रयान 2' ( Chandrayaan 2 ) की लैंडिंग को लेकर काफी एक्साइटेड और खुश था। लेकिन लैंडिंग ( Chandrayan2 landing ) से पहले चंद्रयान से संपर्क टूटा चुका है पर बॉलीवुड सेलेब्स ने उम्मीदें नहीं छोड़ी हैं और वह इसरो वैज्ञानिकों को उनकी कामयाबी पर लगातार बधाई दे रहे और उन्हें उन पर गर्व है। भले ये बहुत बड़ा मिशन फेल हो गया हो, लेकिन इस मिशन के लिए सभी सेलेब्स से लेकर सभी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 'इसरो' ( ISRO ) के वैज्ञानिकों की तारीफ कर रहे हैं। बॉलीवुड सेलेब्स लगातार इसरो ( ISRO Missions ) के प्रयासों की सराहना कर रहे हैं।

T 3281 -

Pride never did face defeat .. our pride , our victory ..

Proud of you ISRO

तू ना थके गा कभी ,

तू ना मुड़े गा कभी , तू ना थमे गा कभी

कर शपथ कर शपथ कर शपथ

अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ pic.twitter.com/oEs0C70LAP — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) September 7, 2019

मेगास्टार अमिताभ ने कविता के जरिए लिखा

मेगास्टार अमिताभ बच्चने ने अपनी मशहूर फिल्म 'अग्निपथ' की कविता शेयर करते हुए लिखा, 'गर्व कभी हार का सामना नहीं करता...हमारा गर्व, हमारी जीत...आप पर गर्व है इसरो।' साथ ही उन्होंने लिखा, आज नया सूरज निकला है चांद को फिर कभी पकड़ेंगे।

गिरते हैं शहसवार ही मैदान-ए-जंग में, वो तिफ्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले!!!

Well done @isro. We are proud of you.🙏🇮🇳 — Anupam Kher (@AnupamPKher) September 6, 2019

अनुपम खेर

पॉलिटिशियन और अभिनेता अनुपम खेर ने इसरो के प्रयासों की तारीफ में ट्वीट करते हुए लिखा, 'गिरते हैं शहसवार ही मैदान-ए जंग में, वो तिफ्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। वेल डन इसरो... हमें आप पर गर्व है।' इतना ही नहीं इसके अलावा अनेक सेलेब्स लेकर पॉलिटिशन और आमजन इसरो की इस कामयाबी पर सोशल मीडिया पर तारीफ करते नहीं थक रहा।

There’s no science without experiment...sometimes we succeed, sometimes we learn. Salute to the brilliant minds of @isro, we are proud and confident #Chandrayaan2 will make way for #Chandrayaan3 soon. We will rise again. — Akshay Kumar (@akshaykumar) September 7, 2019

अक्षय कुमार

'खिलाड़ियों के खिलाड़ी' फेम अक्षय कुमार ने इसरो की कोशिशों की तारीफ करते हुए लिखा, 'एक्सपेरिमेंट के बिना कोई साइंस नहीं होती। कई बार में हम सफल होते हैं और कई बार हम सीखते हैं। इसरो के इन प्रतिभाशाली वैज्ञानिको को सलाम और हमें उम्मीद है कि 'चंद्रयान 2' जल्द ही 'चंद्रयान 3' के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। हम जल्द वापसी करेंगे।'

Sometimes we don’t land or arrive at the destination we want to. The important thing is we took off and had the Hope and Belief we can. Our current situation is never and not our final destination. That always comes in time and belief! Proud of #ISRO — Shah Rukh Khan (@iamsrk) September 7, 2019

शाहरुख खान

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने इसरो की सराहना करते हुए लिखा, 'कई बार हम जहां पहुंचना चाहते हैं वहां नहीं पहुंच पाते। सबसे जरूरी बात है कि हम लक्ष्य को पाने के लिए निकल पड़े हैं और हमें पूरी उम्मीद और विश्वास है कि हम कर सकते हैं। हमारी वर्तमान स्थिति कभी भी हमारी मंजिल नहीं हो सकती। मंजिल हमेशा समय और विश्वास के साथ मिलती है। आप पर गर्व है इसरो।'

Salute and applaud the incredible endeavours of @isro !!!! So proud of everything they continue to do....so proud to be part of a nation that has the most genius minds.... — Karan Johar (@karanjohar) September 7, 2019

करण जौहर

बॉलीवुड फिल्मों में रोमांस को बेहतरीन तरीके से परोसने वाले प्रोड्यूसर, डायरेक्टर करण जौहर ने 'चंद्रयान 2' पर इसरो की सराहना करते हुए लिखा, 'इसरो की बेहतरीन प्रयासों की सराहना और सैल्यूट करता हूं। वे लगातार जो काम कर रहे हैं उस पर गर्व है... ऐसे देश का हिस्सा होने पर गर्व है जिसके पास इतने जीनियस दिमाग हैं।'

Lost Communication but not hope. We are proud of you ISRO..🙏 #Chandrayaan2 — Sunny Deol (@iamsunnydeol) September 7, 2019

सनी देओल

अभिनेता से राजनेता बने सनी देओल ने ट्वीट कर लिखा, 'कम्यूनिकेशन टूटा है उम्मीद नहीं। हमें आप पर गर्व है इसरो।'

Lump in the throat, tear in the eye not coz of anything else but witnessing how beautifully you got the entire nation together in hope and spirit... it’s ok to take a few steps back when u know you are about to make your longest jump. You are our hero @isro ❤️ — taapsee pannu (@taapsee) September 7, 2019

तापसी पन्नू

'मिशन मंगल' फेम तापसी पन्नू ने लिखा, 'मेरा गला रुंध गया और आखों में आंसू आ गए किसी और चीज के लिए नहीं बल्कि यह देखकर कि आपने किस तरह हमारे पूरे देश उम्मीद और आशाओं में एक साथ बांध दिया। जब आप अपनी सबसे लंबी छलांग लाने वाले होते हैं तो कुछ कदम पीछे हटने में कोई बुराई नहीं है। आप हमारे हीरो हैं इसरो।'