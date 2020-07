Chetan Bhagat ने फिल्म समीक्षकों को लगाई फटकार, कहा- सुशांत की Dil Bechara पर कुछ बकवास मत लिखना, सोच समझकर बोलना

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की आखिरी फिल्म दिल बेचारा (Dil Bechara) 24 जुलाई को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हो रही है। इस फिल्म का सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फैंस आखिरी बार सुशांत को पर्दे पर देखने के लिए बेकरार हैं। अब उनकी इसी फिल्म को लेकर चेतन भगत (Chetan Bhagat) ने पहले ही फिल्म समीक्षकों को चेतावनी दे दी है। उन्होंने उन्हें पहले ही बता दिया है कि दिल बेचारा को लेकर वो कोई भी फर्जी कमेंट ना (Chetan Bhagat warned film critics on Dil Bechara review) लिखें। सुशांत के निधन के बाद से ही कुछ फिल्म क्रिटिक्स कई लोगों के निशाने पर हैं। जिसमें एक राजीव मसंद (Rajeev Masand) ही हैं जिनसे मुंबई पुलिस पूछताछ कर रही है।

Sushant's last film releases this week. I want to tell the snob and elitist critics right now, write sensibly. Don't act oversmart. Don't write rubbish. Be fair and sensible. Don't try your dirty tricks. You have ruined enough lives. Now stop. We'll be watching. — Chetan Bhagat (@chetan_bhagat) July 21, 2020

चेतन भगत ने एक के बाद एक कई ट्वीट्स किए (Chetan Bhagat tweet on Dil Bechara) और उन फिल्म क्रिटिक्स-जर्नलिस्ट को आड़े हाथों लिया (Chetan Bhagat advice to critics) जो किसी की इमेज खराब करने के लिए कुछ भी लिखते हैं। चेतन ने पहला ट्वीट कर लिखा- सुशांत की आखिरी फिल्म इस हफ्ते रिलीज हो रही है। मैं अभी घमंडी और गुटबाजी वाले समीक्षकों को बताना चाहता हूं कि सोच समझकर लिखें। ज्यादा ओवरस्मार्ट ना बनें। बकवास ना लिखें। निष्पक्ष और थोड़ा समझदार बनें। अपनी गंदे तरीके को इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें। आपने कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी है। अब बस इसे बंद करों। हम सब देख रहे हैं।

To the media organizations who hire these snob critics - it's an awful business strategy to hire elitists who don't understand India and think they are better than Indians. These brown outside - white inside people will ensure your organization goes bankrupt. Many have already. — Chetan Bhagat (@chetan_bhagat) July 21, 2020

इसके बाद एक और ट्वीट करके चेतन (Chetan Bhagat tweets) ने लिखा- उन मीडिया संगठनों से जो इन घमंडी क्रिटिक्स को रखते हैं। इन क्रिटिक्स को जॉब देना बहुत ही खराब बिजनेस रणनीति है जो इंडिया को नहीं समझते हैं और उन्हें लगता है कि वो भारतीयों से बेहतर हैं। अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ वाले ये लोग पक्का आपके संस्थान को दिवालिया कर देंगे। कई लोगों का पहली ही हो चुका है।

चेतन भगत ने इसके अलावा भी कई ट्वीट्स किए जिसमें उन्होंने ऐसे ही इंग्लिश बोलने वालों को लताड़ लगाई। बता दें कि चेतन भगत ने एक ट्वीट किया है जिसमें वो किसी फिल्म की तारीफ (Chetan Bhagat praised Dil Bechara) कर रहे हैं। उन्होंने लिखा- मां कसम, मजा आ गया आपकी मस्त पिक्चर देखकर। मैं आपकी इस जबरदस्त फिल्म देखने के लिए उत्साहित था। यूं तो दोनों लाइनों का अर्थ एक जैसा है। लेकिन अधिकांश भारतीय, यहां तक कि बड़े सितारे भी दूसरी लाइन ही सुनना चाहते हैं। इसलिए कुछ आलोचक ज्यादा महत्वपूर्ण बन गए हैं।