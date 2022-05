6 दिन में हो गई तीन खूबसूरत एक्ट्रेस की मौत, 20 से 22 साल थी एक्ट्रेस की उम्र

एक्टिंग इंडस्ट्री में बीते 6 दिन बहुत भारी रहे हैं। इस दौरान टीवी जगत की तीन उभरती हुई अदाकारों का निधन हो गया है और सबसे दुखद यह है कि इन एक्ट्रेसेस की उम्र 20 से 22 साल के बीच थी। बीते 6 दिनों में ऐसी खबर सुन टीवी जगत के लोगों के बीच हरकंप मच गया हैं।

Updated: May 18, 2022 11:49:57 am

एक्टिंग इंडस्ट्री में बीते 6 दिन बहुत भारी रहे हैं। बीते 6 दिनों में 3 खूबसूरत अभिनेत्री की मौत होने के बाद से ही हरकंप मच गया हैं। इन एक्ट्रेसेस के निधन से उनके प्रशासकों, परिजनों और इंडस्ट्री में उनके साथ काम करने वाले आर्टिस्ट के बीच मातम छाया हुआ है। चलिए जानते है कैसे हुई तीनों एक्ट्रेसेस की मौत...

chethana raj to pallavi day and sahana three actress died in six days