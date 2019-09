100 करोड़ी हुई 'छिछोरे', 'ड्रीम गर्ल' ने कमाई में लगाई लंबी छलांग

मुंबई। सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput ) की मूवी 'छिछोरे' ( Chhichhore ) ने 100 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। मूवी ने ये आंकड़ा दूसरे वीकेंड में अचीव किया है। दूसरी ओर, आयुष्मान खुराना ( Aayushman Khurana ) की 'ड्रीम गर्ल' ( Dream Girl ) भी लगातार दर्शकों का दिल जीत रही है। कमाई के मामले में 'ड्रीम गर्ल' लंबी छलांग लगाने को तैयार है।

'छिछोरे' का कलेक्शन पहुंचा 100 करोड़

सुशांत सिंह राजपूत और श्रद्धा कपूर स्टारर मूवी 'छिछोरे' माउथ पब्लिसिटी के जरिए कमाई की नए रिकॉर्ड बना रही है। इस मूवी ने रिलीज के 12वें दिन 100 करोड़ की कमाई कर ली। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक, जबरदस्त काम्पिटिशन के बावजूद 'छिछोरे' ने ये मुकाम हासिल किया है। मूवी ने इस शुक्रवार को 5.34 करोड़, शनिवार को 9.42 करोड़, रविवार को 10.47 करोड़, सोमवार को 4.02 करोड़ और मंगलवार को 4.11 करोड़ की कमाई कर कुल 102.19 करोड़ का आंकड़ा छु लिया है।

'ड्रीम गर्ल' की कमाई

आयुष्मान खुराना की 'ड्रीम गर्ल' मूवी ने भी कमाई के मामले में अच्छी रफ्तार पकड़ रखी है। इस मूवी ने अब तक 59.40 करोड़ की कमाई कर ली है। अपने दूसरे सप्ताह में 'ड्रीम गर्ल' का मुकाबला बड़ी मूवीज से हो रहा है। 'ड्रीम गर्ल' ने इस शुक्रवार को 10.05 करोड़, शनिवार को 16.42 करोड़, रविवार को 18.10 करोड़, सोमवार केा 7.43 करोड़ और मंगलवार केा 7.40 करोड़ कमा लिए। तरण आदर्श का कहना है कि मूवी जल्द ही 70 करोड़ कमाने की ओर अग्रसर है।

#Chhichhore is 💯 Not Out... Solid trending - despite a strong opponent - increases its chances of sustaining at the BO till the biggies arrive [2 Oct]... [Week 2] Fri 5.34 cr, Sat 9.42 cr, Sun 10.47 cr, Mon 4.02 cr, Tue 4.11 cr. Total: ₹ 102.19 cr. #India biz.

#DreamGirl is a HIT... Refuses to slow down... Eyes ₹ 70 cr+ total... Biz in Week 2 - when it faces multiple new movies - is pivotal, will give an idea of its lifetime biz... Fri 10.05 cr, Sat 16.42 cr, Sun 18.10 cr, Mon 7.43 cr, Tue 7.40 cr. Total: ₹ 59.40 cr. #India biz.