Aamir Khan की फिल्म 'राजा हिंदुस्तानी' में ‘छोटू’ का किरदार निभा रहा यह बच्चा अब हो गया हैं इतना बड़ा, बॉडी में देता हैं सलमान को टक्कर

फ़िल्म ‘राजा हिंदुस्तानी’ में छोटू यानी की आमिर ख़ान का साथी बना वह छोटा सा बच्चा 'छोटू' जिसका नाम फ़िल्म में रजनीकांत था। उनकी लेटेस्ट तस्वीर देखकर उन्हें पहचानना मुश्किल हो गया हैं। चलिए जानते हैं ‘राजा हिंदुस्तानी’ में रजनीकांत का किरदार के साथ एक्टर ने निभाया था।

बॉलीवुड अभिनेता आमिर ख़ान अक्सर अपनी फ़िल्मों को लेकर सुर्ख़ीयों में बने रहते हैं। उनकी फ़िल्में अक्सर सुपरहिट साबित होती हैं। आमिर ख़ान ने भले ही कई शानदार फ़िल्में दी हो लेकिन फ़िलहाल कुछ सालों से वह फ़िल्मों से दूर हैं। आमिर खान की हर एक फ़िल्मों को देखना दर्शक काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं।

