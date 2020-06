TikTokBan होने पर सोशल मीडिया पर कर रहा है खूब ट्रेंड,मीम्स बनाकर लोगों ने कहा-'बैठे क्यों हो तालियां बजाओ'

नई दिल्ली। बीते रात यानी कि 29 जून को भारत सरकार ( Indian Government ) ने चाइना ( India took strict decision against China ) के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया। सरकार ने भारत में इस्तेमाल हो रहे 59 चाइनीज ( Ban 59 Chines App) ऐप पर बैन लगा दिया है, जिसमें वीडियो क्रिएटर ऐप टिकटॉक ( Chines App Tiktok ) का नाम भी शामिल है। टिकटॉक एक ऐसा ऐप है जिसे भारत में सबसे ज्यादा ( Most commonly used in India ) इस्तेमाल किया जाता है। इसे एंटरटेनमेंट का अच्छा साधन है। टिकटॉक प्लेटफॉर्म ने कई लोगों को रातोंरात स्टार भी बनाया है।

यही वजह थी कि युवा सबसे ज्यादा ( Youth Active on Tiktok ) इस ऐप पर काफी एक्टिव रहा करते थे। आम जनता ही नहीं बल्कि बॉलीवु़ड ( Bollywoo ) और हॉलीवुड ( Hollywood ) के कई सेलेब्स ( Celebs active on tiktok app ) इस ऐप पर खूब एक्टिव होकर लोगों को एंटरटेन ( People Entertain ) करत थे। लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी थे जो शुरू से चाहते थे कि यह ऐप बैन हो जाए। टिकटॉक को बैन करने को लेकर पहले भी कई बार खबरें सामने आ चुकी थीं। अब सरकार के इस फैसले वह लोग काफी खुश हैं और सोशल मीडिया पर मीम्स बनाकर टिकटॉक बैन ( Tiktok Ban Memes Viral On Internet ) पर मीम्स बनाकर शेयर कर रहे हैं।

टिकटॉक के बैन ( #Tiktokban ) होने पर सोशल मीडिया पर यूजर्स ( Social Media users) फिल्मों के फनी सीन्स ( Film Funny scene ) और डायलॉग्स ( Movie dialogues ) का इस्तेमाल कर मीम्स बना रहे हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैस एक्टर जॉनी लिवर ( johnny lever ) के फनी एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर लिखा 'अभी मज़ा आएगा ना बीडू'।

Finally chinese products ban in India including #TikTok and Shareit..!



Indians right now:- pic.twitter.com/oCxkICS37y — Mansi Fule (@mansifule) June 29, 2020

'ठोको ताली ठोको ताली' ( Toko Tali ) मशहूर डायलॉग के लिए लोगों को खूब हंसाने वाले नवजोत सिंह सिद्धू ( Navjot Singh Sidhu ) का मीम बना कर लोगों ने टिकटॉक के बैन होने पर खुशी जताई है।

#TikTok and all chinese apps ban in india expect PubG

PubG Player right now: pic.twitter.com/rrAZEuFLBX — Abrar (@Yes_i_m_ark) June 29, 2020

फिल्म हम साथ-साथ हैं ( Hum Sath Sath Hain ) के गाने 'ये तो है कि भगवान' ( Yeh To Sach Hai Ki Bhagwan Hai ) का इस्मतेमाल कर यूजर्स ने इसे भी टिकटॉक बैन होने पर मीम्स के तौर पर इस्तेमाल किया है।

चाइनीज ऐप टिकटॉक को इस्तेमाल करने में बॉलीवुड के सेलेब्स ( Bollywood Celebs Using Tiktok App ) भी सबसे आगे हैं। वहीं उनके फॉलोअर्स की संख्या ( Celebs Followers ) भी काफी है। ऐसे में टिकटॉक के बैन ( Tiktok Ban News ) होने की खबर सुन सभी स्टार्स ने टिकटॉक पर लास्ट ( Celebs Shared Last Video ) वीडियो पोस्ट कर अपने फैंस ( Celebs to say bye to fans ) से अलविदा कहा। साथ नही सोशल मीडिया के और प्लेटफॉर्म ( Social Media Other Platform ) पर जुड़े रहने का वादा किया।