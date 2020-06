Chinese Apps Banned होने के फैसले से खुश Kangana Ranaut ने चीन पर कसा तंज, कहा- इनका लालच देखो सबकुछ चाहिए

नई दिल्ली | भारत सरकार ने 59 चीनी ऐप्स को देश में बैन (India banned 59 china apps) कर दिया है। भारत-चीन तनाव के बीच सरकार की तरफ से ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश की गई है। वहीं अब कंगना रनौत सरकार (Kangana Ranaut support government) ने इस फैसले में खुलकर सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने चाइनीज ऐप्स बैन (Chinese apps banned in India) कर दिए हैं इसकी ज्यादातर लोगों को खुशी हुई है। जैसा हमें पता है कि चीन एक साम्यवादी देश और जिस तरह से वो हमारे सिस्टम और इकॉनिमी में घुस चुका है तो ये बहुत जरूरी (Kangana says China is deep in our economy) था। जो डाटा सामने आया है वो बहुत डरावना है कि हमारा बिजनेस चीन पर कितना डिपेन्डेंट था।

कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने कहा कि इस साल कोरोना फैलाने वाला देश भी चीन है (China is the origin of corona) जिसकी वजह से पूरी दुनिया में सबसे कठिन वक्त चल रहा है। इस सबके बावजूद वो हमारे साथ लद्दाख में बॉर्डर पर लड़ रहे हैं। उन्हें सिर्फ लद्दाख नहीं चाहिए, उनकी स्कीम में बहुत कुछ है। उन्हें अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम भी चाहिए और ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। आप इन लोगों का लालच देख सकते हो और जाहिर है दुनिया को इनके रहने का तरीका पता है। जिस तरह से ये जानवरों के साथ व्यवहार करते हैं। कोई अपने भगवान की पूजा करता है तो उसको जिस तरह से पीटते हैं। ये सब बहुत खतरनाक है।

कंगना रनौत ने आगे कहा कि इनको इनकी इकॉनिमी ही बढ़ा रही है। तो जाहिर है कि भारत से इनकी जड़े काट (India cut the roots of China) देते हैं और फिर इनको जब कोई पैसा नहीं मिलेगा, फायदा नहीं होगा तो इनकी बुरी ताकत अपने आप कम हो जाएगी औऱ विश्व एक बेहतर प्लेस (World will be better place) बनेगा। आज चीन अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा है और उनके पास वो है इसीलिए विश्व परेशानी में है। कंगना हमेशा से ही देश की चीजों को इस्तेमाल करने का समर्थन करती रही हैं। कंगना ने कहा कि मुझे लगता है कि हमें पीछे उस समय में जाने की जरूरत है। जहां भारत नेतृत्व करता था। बात चाहे हमारे धर्म की हो, अलग-अलग भाषाओ की हो भारत एक सही लीडर (India is right leader) है।