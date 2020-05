New Movie Online: अनुराग कश्यप की फिल्म 'चोक्ड : पैसा बोलता है' 5 जून को ओटीटी पर

-दिनेश ठाकुर

एक दौर था, जब भारतीय सिनेमा में नायिकाओं की हैसियत 'न जाओ सैंया छुड़ाके बैयां' या 'तुम्हीं मेरे मंदिर, तुम्हीं मेरी पूजा, तुम्हीं देवता हो' जैसी भावनाओं के दायरे तक सीमित थी। शायद इसलिए कि तब समाज में महिलाओं की यही हालत थी- बंधनों का अनंत सिलसिला, पूरी तरह पुरुषों पर आश्रित, अपना अलग कोई अस्तित्व नहीं। 'यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमंते तत्र देवता' के मंत्र उच्चारने वाला समाज देवियों को पूजता रहा और घर की महिलाओं का तरह-तरह से दमन करता रहा। समय के साथ महिलाओं के प्रति समाज की सोच बदली तो फिल्म की नायिकाएं भी मुखर होती गईं।

