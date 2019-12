नागरिकता संशोधन बिल: एक्ट्रेस ने कहा- शर्मनाक, निर्देशक बोले- देश की असली समस्याओं से भटकाने की कोशिश

मुंबई। संसद में नागरिकता संशोधन बिल ( Citizenship Amendment Bill ) पेश किए जाने पर बॉलीवुड स्टार्स ने भी रिएक्शन दिए हैं। सोशल मीडिया पर कुछ सेलेब्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी। इनमें रिचा चड्ढा ( Richa Chadha ) , स्वरा भास्कर ( Swara Bhaskar ) , ओनियर ( Onir) , पायल रोहतगी ( payal rohatgi ), तहसीन पूनवाला ( Tehseen Poonawalla ) जैसे नाम शामिल हैं।

फिल्म निर्देेशक ओनियर ने एक ट्विट को शेयर करते हुए लिखा, 'मैं सेक्यूलर डेमोक्रेटिक देश में जन्मा नागरिक हूं और मैं देश को साम्प्रदायिक आधार पर बांटने के प्रयास को स्वीकार नहीं करूंगा। देश के असल मुद्दों इॅकानॉमी, महिला सुरक्षा, कुपोषण, पर्यावरण इत्यादि से भटकाने की एक चालक कोशिश है।' बता दें ओनियर ने माई ब्रदर निखिल, बस एक पल, सॉरी भाई जैसी फिल्में बनाई हैं।

I was born as a citizen of a secular democratic nation and I will not accept this constant attempt to divide the nation again along communal lines . A clever ploy to divert attention from the real problems of economy , women’s safety , malnutrition, environment , education etc. https://t.co/9QveIOc8fH — Onir (@IamOnir) December 8, 2019

एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने लिखा,' शर्मनाक'। एक्ट्रेस की इस पोस्ट को देख लोगों ने अपनी-अपनी राय रखी। कुछ ने उन्हें ट्रोल करने की कोशिश की तो कुछ उनके समर्थन में नजर आए।

एक्ट्रेस रिचा चड्ढा ने अपने सोशल मीडिया पर नागरिकता संशोधन बिल पर लिखा,'हमें भगवान बचाए।' यूजर्स ने इस पर उनको ट्रोल करने की कोशिश की।

पूर्व बिग बॉस कंटेस्टेंट तहसीन पूनावाला ने कहा,'वह दिन दूर नहीं जब अमित शाह संसद में खड़े होकर कहेंगे हिन्दी को राष्ट्रीय भाषा बना देंगे। वह दिन दूर नहीं।'

Dear @bjd_odisha , @AIADMKOfficial & @YSRCParty the day is not far when the same @AmitShah ji stands up in Parliament and makes HINDI the national language of India. The day is not far #CitizenshipAmendmentBill — Tehseen Poonawalla Official (@tehseenp) December 9, 2019

The #CitizenshipAmendmentBill will not be a Reality !! That is a promise — Tehseen Poonawalla Official (@tehseenp) December 9, 2019

This heartbreaking last phone call made by Musharraf Ali to friend Shubham Agarwal back home to bring back his body & bring up his children.A trust in his friend albeit of another faith to look after his bereaved family.A trust divisive politicians & vile trolls can’t rip apart https://t.co/E059DEeYAY — sonia singh (@soniandtv) December 9, 2019

“If you won't stand up against those who tear us apart with their lies, hate, and bigotry, expect to do a lot of sitting down.”

DaShanne Stokes — Pooja Bhatt (@PoojaB1972) December 9, 2019

पूजा भट्ट और निधि राजदान ने बिना बिल का नाम लिए अप्रत्यक्ष रूप से अपनी बात कही।