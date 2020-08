Class Of '83 Trailer: अपराधियों का खात्मा करने करने आ रहे हैं Bobby Deol, धमाकेदार वापसी देख फैंस हुए इंप्रेस

नई दिल्ली | बॉबी देओल की फिल्म क्लास ऑफ 83 (Class Of 83) जल्द ही रिलीज होने वाली है। फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच इस फिल्म के ट्रेलर (Class Of 83 Trailer) ने धमाल मचा दिया है। एक्शन और थ्रिलर से भरी हुई फिल्म क्लास ऑफ 83 का ट्रेलर यूट्यूब पर ट्रेंडिंग नंबर 2 पर चल रहा है। वहीं ट्विटर पर भी ये ट्रेंड (Class Of 83 Trailer trending) कर रहा है। सोशल मीडिया पर बॉबी की फिल्म के ट्रेलर को इतना अच्छा रिस्पॉन्स (Fans like Bobby Deol Class Of 83 Trailer) मिलने से आप समझ ही सकते हैं कि फिल्म रिलीज होते ही क्या कमाल करेगी। कारण है कि इस फिल्म से बॉबी लंबे समय बाद लीड एक्टर के तौर पर वापसी कर रहे हैं। साथ ही ये उनका डिजिटल डेब्यू (Bobby Deol digital debut) भी होगा।

'क्लास ऑफ 83' का ट्रेलर देखने के पता चलता है कि ये फिल्म आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को (Fight against Terrorism) दिखाती है। बॉबी देओल फिल्म में एक पुलिस ऑफिसर (Bobby Deol in police officer role) की भूमिका में हैं जो उनपर काफी जंच रही है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि बॉबी अपने कुछ पुराने जख्मों को लेकर और सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार,आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए आगे आते हैं। वो पांच पुलिस ऑफिसर की एक टीम बनाते हैं और कुछ खतरनाक लोगों की लिस्ट बनाते हैं जिन्हें उन्हें खत्म करना है। हालांकि बाकी फिल्मों की तरह ही हीरों की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दुश्मन कहां चुप बैठने वाला है। बॉबी को इस लड़ाई में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। फिर वो कैसे दुश्मन को धुल चटाते हैं ये तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा।

बहराल बॉबी देओल के लिए ये फिल्म उनके करियर में अहम रोल प्ले करने वाली है क्योंकि कहीं ना कहीं ये उनका कमबैक माना जा रहा है। हाउसफुल 4 में वो छोटे रोल में थे क्लास ऑफ 83 (Class Of 83 Trailer) एक बार फिर उनके फैंस को पुराने दिन याद दिलाने वाली है। पुलिस ऑफिसर के रोल में देखकर फैंस उनकी पहली फिल्म सोलजर Bobby Deol first Film Soldier) को याद कर रहे हैं।

Our Soldier is back👍 — Akshay (@akshaypurohit90) August 7, 2020

बता दें कि क्लास ऑफ 83 नेटफ्लिक्स पर 21 अगस्त (Class Of 83 release on 21 August) को रिलीज होगी। शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के होम प्रोडक्शन रेड चिलीज इंटरटेनमेंट में इस फिल्म को बनाया गया है। किंग खान ने भी अपने ट्विटर पर फिल्म का ट्रेलर शेयर किया है और बॉबी को शुभकामनाएं दी हैं। क्लास ऑफ 83 को अतुल सबरवाल डायरेक्टर कर रहे हैं। वहीं बॉबी देओल के अलावा अनूप सोनी, पुलकित सम्राट, श्रेया सरन, प्रियांशु चटर्जी और अमृता पुरी भी फिल्म में नजर आएंगे। अगस्त महीने में बॉबी के दूसरी वेबसीरीज आश्रम (Aashram) भी रिलीज होने जा रही है। इस लिहाज से बॉबी देओल के लिए अगस्त महीना बेहद खास होने वाला है।