CM नीतीश कुमार ने Rhea Chakraborty के खिलाफ FIR दर्ज कराने में की मदद, मुंबई पुलिस ने कर दिया था इंकार

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत के केस में अब नया मोड़ (Sushant Singh Rajput new twist) आ गया है। बॉलीवुड के बड़े सेलेब्स और प्रोडक्शन हाउस पर संदेह के घेरे में रखा जा रहा था लेकिन सुशांत के पिता इस मामले में नए खुलासे करते हुए इसे पूरी तरह से बदल दिया है। सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर होने के साथ उनपर और उनके परिवार पर गंभीर आरोप (FIR against Rhea and her family) लगाए गए हैं। के के सिंह रिया को उनके बेटे की आत्महत्या का जिम्मेदार (Rhea instigated Sushant to commit suicide) बताया है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा था कि आखिर डेढ़ महीने बाद उनके पिता क्यों सामने आए। जिसको लेकर बताया जा रहा है कि पटना में भी पुलिस दर्ज करने में आना-कानी कर रही थी। लेकिन सीएम नीतीश कुमार (Bihar CM Nitish Kumar) की अनुमति से ये मुमकिन हो पाया।

FIR registered now as family was in shock & Mumbai Police wasn't registering FIR, but forcing them to give names of big production houses & get them involved. It was heading in a different direction: Vikas Singh, Ex-Addl Solicitor General & lawyer of #SushantSinghRajput's father pic.twitter.com/7x9fWStH2i — ANI (@ANI) July 29, 2020

केके सिंह के वकील विकास सिंह के मुताबिक, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की तरफ से मुंबई पुलिस को निष्पक्ष जांच करने को कहा गया था। उस वक्त परिवार सुशांत को खोने के सदमे में था। बाद में मुंबई पुलिस ने सुशांत के पिता से बड़े प्रोडक्शन हाउस का नाम लेने का दबाव बनाया और इस एंगल से जांच करने की बात कही। साथ ही वो एफआईआर दर्ज (Mumbai Police wasn't registering FIR) कर रहे थे। दूसरी दिशा में जांच होते देख सुशांत के परिवार को आगे आना पड़ा और पटना में उऩ्होंने रिया और उसके परिवार के खिलाफ एफआईआर की तरफ कदम बढ़ाया। लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज करने से इंकार कर दिया। जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar allowed for FIR against Rhea Chakraborty) से बातचीत की गई और FIR दर्ज की गई। हम चाहते हैं कि पटना पुलिस इस केस की जांच करें। सीबीआई जांच की मांग अभी तक परिवार की तरफ से नहीं की गई है।

Patna Police was a little hesitant but CM Nitish Kumar & Minister Sanjay Jha explained the matter to them and FIR was registered. We want that the matter be investigated by Patna Police. The family has not demanded for CBI investigation yet: Lawyer of #SushantSinghRajput's father https://t.co/uNCcqAX6K4 — ANI (@ANI) July 29, 2020

बता दें कि केके सिंह की तरफ से रिया चक्रवर्ती समेत छह लोगों के खिलाफ बिहार के राजीवनगर थाना में आईपीसी की धारा 340, 341, 342, 380, 406, 420 और 306 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पटना में सुशांत मामले में एफआईआर दर्ज करने में दिक्कत इसलिए हुई क्योंकि मामला जिस क्षेत्र का होता है जांच भी उसी पुलिस स्टेशन के अंडर में होती है। लेकिन सुशांत के परिवार की तरफ से ये दावा किया कि मुंबई पुलिस की जांच पर उन्हें भरोसा नहीं है। जिसके बाद उन्हें ये कदम उठाना पड़ा।