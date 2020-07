गैंगस्टर Vikas Dubey की गिरफ्तारी के बाद कॉमेडियन Atul Khatri ने लगाई शर्त,कहा-'लोकसभा में लड़ेगा चुनाव!'

नई दिल्ली। यूपी के कानपुर ( UP Kanpur Case ) में पिछले हफ्ते 8 पुलिसकर्मियों की बेरहमी से हत्या ( vikas dubey killed 8 cops ) करके फरार आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे (Vikas Dubey) को आज मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में महाकाल (Caught in Mahakal in Ujjain district of Madhya Pradesh ) के दर्शन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि महाकाल दर्शन पहुंचे विकास दुबे (Vikas Dubey Arrested) एक सेक्युरिटी गार्ड ने पहचान लिया था। शक होने पर उसने तुरंत इसकी जानकारी दी। एक इंटरव्यू में सेक्युरिटी गार्ड ( security guard lakhan yadav ) लखन यादव ने बताया कि गैंगस्टर विकास दुबे को उसने देखा और अपने विभाग के लोगों की इसकी जानकारी दी। जिस वक्त विकास दुबे मंदिर पहुंचा था। उस वक्त गार्ड ड्यूटी पर तैनात था। गैंगस्टर विकास को लेकर काफी समय से चर्चा हो रही था। देश के कोने से इस पूरे मामले पर ही खूब प्रतिक्रियांए सामने आ रही थी। इस बीच मशहूर स्टैंडअप कॉमेडियन अतुल खत्री (Atul Khatri) ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है, जो खूब वायरल हो रहा है।

Rs. 10/- bet?



Vikas Dubey will stand for Lok Sabha Elections 2024 — Atul Khatri (@one_by_two) July 9, 2020

कॉमेडियन अतुल खत्री (Atul Khatri) ने विकास दुबे (Vikas Dubey) की गिरफ्तारी पर एक जबरदस्त ( Atul Khatri tweet on Vikas dubey ) ट्वीट किया है। जिसमें उन्होंने शर्त लगाने का चैलेंज दिया है। जी हां, अतुल ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि "10 रुपये की शर्त? विकास दुबे 2024 लोकसभा चुनाव ( lok sabha election ) के लिए खड़ा होगा।" अतुल खत्री के इस ट्वीट पर यूजर्स कमेंट कर अपनी राय रख रहे हैं। मजेदार अंदाज में एक यूजर ( Users comment on Atul tweet ) ने कमेंट करते हुए लिखा-'औकत के हिसाब से शर्त की रकम रखी गई हैं।' वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा है कि 'लॉकडाउन ने पूरी तरह से हमें तोड़ दिया है इसलिए आप यह रकम 5 कर दीजिए।' अतुल द्वारा किया गया यह ट्वीट सोशल मीडिया ( Atul tweet viral ) पर खूब सुर्खियां बंटोर रहा है।

कॉमेडियन अतुल खत्री से पहले कॉमेडियन कपिल शर्मा ( Comedian Kapil Sharma ) ने शहीद हुए आठ पुलिसकर्मियों ( Kapil tweet for Justice after the martyrdom of eight policemen ) के शहीद होने पर दुख व्यक्त करते हुए न्याय की मांग की थी। खबरों की माने तो विकास दुबे ( Vikas Dubey statement ) ने अपने बयान में कहा कि 'वह पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद शवों ( Wanted to burn the corpse of policemen ) को जलाना चाहता था। जलाने के लिए शवों को एक जगह इकट्ठा किया गया था और तेल का इंतजाम भी कर लिया गया था। अपने बयान में विकास ने बताया कि उसके साथ कुछ पुलिसकर्मी ( Police Involve With Vikas Dubey)भी मिले हुए थे। जो उसे जानकारी के दे रहे थे कि कब पुलिस उसे पकड़ने आएगी। जिसके बाद से वह अपनी प्लानिंग कर रहा था।