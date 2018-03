कांग्रेस के नेता ने श्रीदेवी के निधन पर किया ऐसा ट्वीट, लोगों ने सुनाई खरी खोटी

वुड इंडस्ट्री की दिग्गज अभिनेत्रियों में से एक श्रीदेवी का आज निधन हो गया हैं। अपने दमदार अभिनय से देश और दुनिया के करोड़ों का दिल जीतने वाली एक्ट्रेस चांदनी अब प्रेमियोंं के दिलों पर राज करने वाली अभिनेत्री श्रीदेवी का दुबई में हृदय-गति रुक जाने से अचानक निधन हो गया। 54 वर्षीय अदाकारा अपने पति बोनी कपूर और छोटी बेटी खुशी कपूर के साथ एक शादी में शरीक होने दुबई गई हुई थी जहां उन्हें हार्ट अटैक आ गया और वो दुनिया से चल बसी। दुख की बात ये भी है कि इन अंतिम छड़ों में उनकी बड़ी बेटी जाह्नवी कपूर उनके साथ नहीं थी।

सभी उनके निधन पर शोक संदेश भेज रहे हैं। इसी बीच श्रीदेवी की मौत को लेकर कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किया गया एक ट्वीट विवादों में आ गया है।

कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट कर कहा, 'श्रीदेवी के निधन की खबर सुनकर हमें दु:ख है। वह एक बेहतरीन अदाकारा थीं। दिग्गज अदाकारा जो अपने शानदार अभिनय के कारण वह हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी। उनके चाहने वालों के प्रति के हमारी गहरी संवेदना। उन्हें वर्ष 2013 में यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान पद्म श्री दिया गया था।'

उनके इस ट्वीट की आखिरी लाइनों ने बड़े विवाद खड़े कर दिए हैं।लोगों ने उनके इस ट्वीट के बाद बवाल मचा दिया। लोगों ने लिखा की अभिनेत्री की मौत पर तो कम से कम राजनीति ना खेलें ।

यहां तक कि ट्विटर पर काफी लोकप्रिय सर रविंद्र जडेजा ने ट्वीट कर लिखा, 'उन्हें वर्ष 2013 में यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान पद्म श्री दिया गया था। क्या आप गंभीर हैं। एक दिग्गज अदाकारा को श्रद्धांजलि देने के लिए क्या यह लाइन लिखना जरूरी था ? कृपया मौत का राजनीतिकरण न करें। आप लोगों ने मानवता को लज्जित कर दिया है। शेम ऑन यू कांग्रेस।'

एक अन्य यूजर ट्रोल लाल सलाम लिखते हैं, 'कांग्रेस के अंदर आत्मसम्मान नहीं बचा है। इसलिए कांग्रेस जो करती है, उसे उसकी परवाह नहीं होती है। केवल राजनीति ही उनके अंदर बची है।'

