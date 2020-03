क्या करीना और कोरोना वायरस का है कोई कनेक्शन? सोशल मीडिया पर लोग कर रहे हैं चर्चा

नई दिल्ली | कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। भारत भी इसे अछूता नहीं रहा है अब तक 190 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। लोगों में डर का माहौल बना हुआ है, पीएम मोदी ने सभी से आग्रह किया है कि जितना हो सके अपने घर पर ही रहे। ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इस मुश्किल घड़ी में मज़ाक करने से फुरसत नहीं मिल रही है। दरअसल, बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान का नाम खतरनाक कोरोना वायरस से थोड़ा मिलता-जुलता है जिसे लेकर कुछ लोग सोशल मीडिया पर उनके नाम के साथ मजाक कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इन दोनों में नामों में क्या अंतर है?

जहां एक तरफ करीना के नाम का मतलब खूबसूरत होता तो वहीं कोरोना जो हज़ारो लोगों की जान ले चुका है उस नाम का मतलब अच्छा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। कई लोग ट्वीट कर बता रहे हैं कि करीना और कोरोना में क्या अंतर है- जो करीना के संपर्क में आता है वो सेफ है और जो कोरोना के संपर्क में आता है वो सेफ नहीं है।

#SaifAliKhan #KareenaKapoor

What is the difference between kareena and corona?



One who comes in contact with kareena is Saif.



One who comes in contact with corona is not safe.



And what is the similarity?



Ye kareena aur corona ke chakkar me

Bahut "Shahid"

Ho Chuke hain.