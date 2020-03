Corona Virus ऋतिक रोशन ने वीडियो किया शेयर, फैंस से की ये खास अपील

बॉलीवुड सेलेब्स सोशल मीडिया के जरिए अपने प्रशंसकों को कोरोना वायरस के प्रति सचेत करने में लगे हुए हैं। इसके साथ ही अपने घर पर ही रहने की अपील कर रहे हैं। अभिनेता Hrithik Roshan ने एक वीडियो शेयर कर फैंस से कहा कि खुद को सुरक्षित रखने के लिए घर में ही रहें और सभी विशेष रूप से अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें।

उन्होंने अपने वीडियो में कहा, 'हम सभी एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कोरोना वायरस एक ऐसी सच्चाई है जो जोरों से फैल रही है। अब हम इस बीमारी से, इस सच्चाई से, इस हालात इससे मुंह मोड़ नहीं सकते। इसका सामना करना है और सामना करने के लिए कुछ कदम है जो हम उठा सकते हैं जो इस महामारी को रोक सकती है। सबसे पहला कदम है अपने हाथों को अपने आप साफ रखें। यह एक आसान ही रास्ता है। इस महामारी को रोकने के लिए। दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग है। एक दूसरे से कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखें। यह वक्त अपने परिवार और दोस्तों से मिलने का नहीं है। यही वो समय है जब आपको पार्टियों में शामिल नहीं होना है।'

Help stop the spread. There are simple steps to be followed . ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है। #COVIDー19 #StayHomeIndia pic.twitter.com/v0jZth8xF1