सलमान खान के बाद अब प्रकाश राज ने उठाया बड़ा कदम, बेघरों को खिला रहे हैं खाना

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) का कोहराम पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। लगभग हर देश इसकी चपेट में है। भारत में भी इस वायरस के हजार से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। इस वायरस से बचने के लिए पीएम मोदी (PM Narendra Modi) ने देश को 21 दिन के लिए लॉकडाउन की घोषणा की थी। लेकिन इससे शहरों में रह रहे गरीब और मजदूर वर्ग बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। जिनकी मदद के लिए कई लोग आगे आ रहे हैं। बॉलीवुड से एक्टर प्रकाश राज (Prakash Raj) ने भी अब गरीबों की मदद करने की ठानी है।

#COVID2019india ..#kuchkarona Feeding 250 homeless..daily wage workers at Kovalam every day ..it’s not just Govt’s RESPONSIBILITY.. its OURS too. Let’s celebrate humanity. #JustAsking 🙏 please help one family around you .. a #prakashrajfoundation #scopeenterpise initiative pic.twitter.com/066xQxjpG7