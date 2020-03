कोरोना वायरस को मात देंगी बॉलीवुड की ये खूबसूरत हसीनाएं, प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण ने लिया ये चैलेंज

वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। इस घातक के कारण बहुत सारे इवेंट, अवॉर्ड फंक्शन, शूटिंग शेड्यूल और फिल्म रिलीज कैंसल कर दिए गए हैं। विश्व संगठनों से लेकर सभी देशों की सरकार कोरोना वायरस के लिए कई कदम उठा चुकी हैं। इसी बीच, डब्ल्यूएचओ ने 'सेफ हैंड्स' नाम का एक अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट किया है। अब डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल Tedros Adhanom Ghebreyesus ने दुनियाभर के कई सेलेब्स को इसके लिए नॉमिनेट किया है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण से जागरुकता फैलाने के लिए मदद की अपील की है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (डब्ल्यूएचओ) ने सोशल मीडिया पर सुपरस्टार सेलेब्स से इस मामले में जागरुकता फैलाने की अपील की है। डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल डॉ. टेड्रोस एधानोम ने ट्विटर पर कई सेलेब्स को टैग किया है और उन्हें 'सेफ हैंड्स चैलेंज' को लेने की अपील की है। टेड्रोस ने एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और प्रियंका को भी चैलेंज के लिए टैग किया है। टेड्रोस ने अपने ट्वीट में लिखा है कि ग्लोबल स्टार्स सेफ हैंड्स चैलेंज को लेते हुए अपनी वीडियो को शेयर करें और अपने साथ ही तीन और लोगों को ये चैलेंज लेने के लिए बोलें।

I now nominate:@Pschmeichel1

Nasser Al-Khelaifi @PSG_inside@paulpogba@RomeluLukaku9 @PauDybala_JR

to take the #SafeHands challenge by sharing their video & calling on at least another 3 people to join us! Together, we can beat #COVID19!